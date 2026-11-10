Prime Video acaba de lanzar la última película de acción de Liam Neeson, una mega producción que encabeza la lista de cintas entre las más vistas del mundo, se trata de La Mangosta.
Prime Video: Liam Neeson arrasa con la película de acción que recién aterriza y es un éxito mundial
Prime Video acaba de lanzar la última película de acción de Liam Neeson, una mega producción que encabeza la lista de cintas entre las más vistas del mundo
El veterano actor del cine de acción protagoniza una película que se convierte en una extensa persecución por las rutas de Kentucky, con un Ford Mustang como protagonista secundario y una trama que funciona más por su despliegue escénico que por sus ideas.
Acusado de un delito que no cometió y sin nada que perder, un héroe de guerra llamado Ryan Fang Flanagan se enfrenta a las agresivas fuerzas del orden en una persecución en coche por todo el país, con la ayuda de sus compañeros de armas y de un público comprensivo que anima su huida.
La Mangosta no pierde tiempo en preámbulos innecesarios: comienza con Ryan Flanagan (Liam Neeson) al volante de un auto deportivo, a toda velocidad y perseguido por la policía. Desde ese momento, la película nos instala en una carrera constante en la que el protagonista intenta escapar de las fuerzas de seguridad mientras el relato reconstruye, mediante sucesivos flashbacks, cómo llegó a esa situación.
Prime Video: de qué trata la película La Mangosta
Ryan Flanagan (Liam Neeson) es un condecorado veterano de guerra que intenta rehacer su vida. El hombre busca convencer a su exmujer Tara (Marisa Tomei) de que abandone a su violento marido.
Sin embargo, la confrontación entre ambos hombres se intensifica de forma drástica. El tenso altercado desemboca inesperadamente en un accidente de consecuencias mortales.
Acorralado por unas circunstancias sumamente desfavorables, el protagonista decide darse a la fuga. Al apoderarse del coche deportivo perteneciente al fallecido, el veterano huye a toda velocidad.
De inmediato, la policía emprende una persecución implacable dirigida por el despiadado Pope (Michael Chiklis). De este modo, Flanagan libra una peligrosa carrera a contrarreloj para escapar de sus perseguidores.
Prime Video: reparto de la película La Mangosta
- Liam Neeson
- Marisa Tomei
- Ving Rhames
- Michael Chiklis
Tráiler de la película La Mangosta
En pocas palabras
- Prime Video: lanzó "La Mangosta", la última película de acción de Liam Neeson, que lidera los rankings mundiales.
- Sinopsis: un veterano de guerra es acusado de un crimen y se ve forzado a huir, desatando una persecución cinematográfica.
- Elenco: la cinta está protagonizada por Liam Neeson, Marisa Tomei y Michael Chiklis, entre otros.