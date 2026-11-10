Prime Video: Liam Neeson arrasa con la película de acción que recién aterriza y es un éxito mundial

La Mangosta no pierde tiempo en preámbulos innecesarios: comienza con Ryan Flanagan (Liam Neeson) al volante de un auto deportivo, a toda velocidad y perseguido por la policía. Desde ese momento, la película nos instala en una carrera constante en la que el protagonista intenta escapar de las fuerzas de seguridad mientras el relato reconstruye, mediante sucesivos flashbacks, cómo llegó a esa situación.

Prime Video: de qué trata la película La Mangosta

Ryan Flanagan (Liam Neeson) es un condecorado veterano de guerra que intenta rehacer su vida. El hombre busca convencer a su exmujer Tara (Marisa Tomei) de que abandone a su violento marido.

Sin embargo, la confrontación entre ambos hombres se intensifica de forma drástica. El tenso altercado desemboca inesperadamente en un accidente de consecuencias mortales.

Acorralado por unas circunstancias sumamente desfavorables, el protagonista decide darse a la fuga. Al apoderarse del coche deportivo perteneciente al fallecido, el veterano huye a toda velocidad.

De inmediato, la policía emprende una persecución implacable dirigida por el despiadado Pope (Michael Chiklis). De este modo, Flanagan libra una peligrosa carrera a contrarreloj para escapar de sus perseguidores.

Prime Video: reparto de la película La Mangosta

Liam Neeson

Marisa Tomei

Ving Rhames

Michael Chiklis

Tráiler de la película La Mangosta