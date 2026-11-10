Arrasa en Netflix: el thriller policial de 6 capítulos que domina el Top 10 mundial

Con solo 6 episodios, este thriller policial combina investigaciones sobre crímenes del pasado, intriga institucional y tensiones personales, desafiando a los espectadores con giros inesperados en cada una de sus entregas.

Netflix: de qué trata la serie Sol negro

La serie de Netflix se centra en una compleja investigación que se dispara a partir de una muerte sospechosa y una serie de revelaciones perturbadoras. Lo que en un primer momento parece un caso policial convencional comienza a destapar una oscura trama de complicidades, silencios institucionales y traumas no resueltos dentro de un círculo cerrado de poder.