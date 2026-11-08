Ryan Reynolds es un éxito mundial en Netflix con la súper película de acción

Todas las alarmas saltan cuando un temerario robo une al mejor agente del FBI (Dwayne Johnson) con dos criminales rivales entre sí (Gal Gadot y Ryan Reynolds). Una coincidencia que hará que suceda lo impredecible.

Netflix: de qué trata la película Alerta roja

Un agente de la Interpol, la Organización Internacional de Policía Criminal, tiene como misión encontrar y capturar al ladrón de piezas de arte más buscado del mundo.

En el mundo de la delincuencia internacional, cuando se emite un aviso de Alerta roja se lanza una alerta global de caza y captura.

Será un enfrentamiento entre las mentes más brillantes de estafadores del mundo frente a los mejores agentes rastreadores del mundo.

Esta comedia de acción e intriga internacional es una idea original de Rawson Marshall Thurber, que escribe y dirige el filme.

Netflix: reparto de la película Alerta roja

Dwayne Johnson

Gal Gadot

Ryan Reynolds.

Tráiler de la película Alerta roja

Dónde ver la película Alerta roja, según la zona geográfica