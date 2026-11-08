Netflix brilla con la espectacular película de acción en la que se luce Ryan Reynolds, la cinta es de las más vistas del mundo, se trata de Alerta roja.
Ryan Reynolds es un éxito mundial en Netflix con la súper película de acción
Netflix brilla con la espectacular película de acción en la que se luce Ryan Reynolds, la cinta es de las más vistas del mundo
La película se desarrolla en París, o al menos comienza ahí, y ve a los tres actores involucrados en una cacería internacional, donde el FBI e Interpol lanzan una orden de captura para detener a la ladrona de arte más importante del mundo (con la ayuda de otro criminal y un agente decidido a poner fin al asunto).
Cuando la Interpol envía una Alerta roja, significa que los departamentos de Policía de todo el mundo deben estar alerta para capturar a los criminales más buscados.
Todas las alarmas saltan cuando un temerario robo une al mejor agente del FBI (Dwayne Johnson) con dos criminales rivales entre sí (Gal Gadot y Ryan Reynolds). Una coincidencia que hará que suceda lo impredecible.
Netflix: de qué trata la película Alerta roja
Un agente de la Interpol, la Organización Internacional de Policía Criminal, tiene como misión encontrar y capturar al ladrón de piezas de arte más buscado del mundo.
En el mundo de la delincuencia internacional, cuando se emite un aviso de Alerta roja se lanza una alerta global de caza y captura.
Será un enfrentamiento entre las mentes más brillantes de estafadores del mundo frente a los mejores agentes rastreadores del mundo.
Esta comedia de acción e intriga internacional es una idea original de Rawson Marshall Thurber, que escribe y dirige el filme.
Netflix: reparto de la película Alerta roja
- Dwayne Johnson
- Gal Gadot
- Ryan Reynolds.
Tráiler de la película Alerta roja
Dónde ver la película Alerta roja, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Alerta roja se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Alerta roja se puede ver en Netflix.
- España: la película Alerta roja se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: la plataforma de streaming tiene en su catálogo la exitosa película de acción "Alerta roja", protagonizada por Ryan Reynolds.
- Trama principal: la cinta sigue a un agente del FBI y dos criminales en una cacería internacional para atrapar a la ladrona de arte más buscada del mundo.
- Elenco estelar: el reparto incluye a Dwayne Johnson y Gal Gadot, en una producción que ya se posiciona entre las más vistas globalmente.