Arrasa en Netflix el thriller más aclamado de la historia: ganó el Oscar y es una obra maestra del cine

El largometraje no solo redefinió el género criminal en la década del 90, sino que además revitalizó por completo la carrera de John Travolta y consagró para siempre las figuras de Uma Thurman y Samuel L. Jackson en la cultura popular.

Netflix: de qué trata Tiempos violentos

La historia de la película de Netflix entrelaza tres relatos diferentes en los rincones más oscuros y sórdidos de la ciudad de Los Ángeles, conectando a criminales, matones, un boxeador en fuga y una pareja de asaltantes de poca monta.

Por un lado, Vincent Vega (John Travolta) y Jules Winnfield (Samuel L. Jackson), dos asesinos a sueldo que trabajan a las órdenes del temible capo mafioso Marsellus Wallace (Ving Rhames), deben cumplir una misión clave: recuperar un misterioso maletín con clave de combinación. En el medio, Vincent recibe el delicado encargo de entretener durante una noche a la atractiva y peligrosa esposa de su jefe, Mia Wallace (Uma Thurman).

En paralelo, la trama sigue los pasos de Butch Coolidge (Bruce Willis), un boxeador veterano que acepta dinero de la mafia para dejarse perder en una pelea arreglada, pero decide romper el pacto y huir con el botín, desatando una cacería mortal. Con el tiempo desfasado y cruces fortuitos, cada escena construye un rompecabezas atrapante que no da respiro.

Reparto estelar de Tiempos violentos, película de Netflix

La película de Netflix reúne a un elenco de figuras consagradas que dejaron actuaciones legendarias:

John Travolta como Vincent Vega.

como Vincent Vega. Samuel L. Jackson en el papel de Jules Winnfield.

Uma Thurman interpretando a Mia Wallace.

Bruce Willis como Butch Coolidge.

Ving Rhames en la piel de Marsellus Wallace.

Harvey Keitel como Winston Wolfe ("El Lobo").

Tim Roth y Amanda Plummer encarnando a la pareja de ladrones Pumpkin y Honey Bunny.

Christopher Walken con su inolvidable monólogo como el Capitán Koons.

Dónde ver la película de Netflix