La serie subida de tono de Netflix que tiene 8 capítulos y contiene escenas que están al borde de los límites

Netflix: de qué trata Freud, la serie de intriga y tensión

La trama de la serie se ambienta en la Viena de fines del siglo XIX y sigue a un joven e impetuoso Sigmund Freud (interpretado por Robert Finster), quien lucha por ganar credibilidad médica mientras experimenta con métodos pioneros como la hipnosis y lidia con su propio consumo de sustancias.

En ese camino por desafiar a la comunidad científica tradicional con sus teorías sobre el subconsciente y los impulsos sexuales reprimidos, Freud termina involucrado en la investigación de una serie de macabros asesinatos y desapariciones que sacuden a la aristocracia vienesa.

Para desentrañar la verdad detrás de estos crímenes, el médico une fuerzas con Fleur Salomé (Ella Rumpf), una misteriosa médium psíquica envuelta en complejas sesiones de espiritismo, y con Alfred Kiss (Georg Friedrich), un veterano y atormentado detective de policía. Juntos se verán atrapados en una peligrosa conspiración política y ocultista que amenaza con desestabilizar a todo el imperio.

Reparto y duración de la serie de Netflix

Con capítulos que promedian los 55 minutos, la serie mantiene un ritmo opresivo y visualmente impactante, destacándose por su cuidada ambientación de época y su tono gótico.

El elenco principal de la miniserie está integrado por:

Robert Finster como Sigmund Freud .

. Ella Rumpf en el rol de Fleur Salomé.

Georg Friedrich como Alfred Kiss.

Christoph Krutzler como Franz Poschacher.

Brigitte Kren interpretando a Lenore.

Anja Hochmair como la condesa Sophia von Szápáry.

Disponible de forma completa en Netflix para toda Latinoamérica, Freud se consolida como una apuesta atrapante para los fanáticos del suspenso psicológico y las historias al límite.