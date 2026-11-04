El catálogo de Netflix reúne una amplia variedad de propuestas de suspenso, pero pocas logran sumergir al espectador en un clima tan denso, retorcido e incómodo como Freud. Esta miniserie de apenas 8 episodios, que brilla entre todas las series y películas de la plataforma, se convirtió en una opción ideal para maratonear.
La serie subida de tono de Netflix que tiene 8 capítulos y contiene escenas que están al borde de los límites
La impactante serie austríaca de Netflix sumerge al espectador en una excelente historia de 8 capítulos de intriga y escenas límites
La serie subida de tono está pensada para quienes buscan relatos intensos que no temen explorar los costados más oscuros de la mente y la sexualidad humana.
Dirigida y cocreada por Marvin Kren junto a Benjamin Hessler y Stefan Brunner, esta producción austríaca de Netflix toma como punto de partida la figura histórica del padre del psicoanálisis, pero se aleja de la clásica biopic académica para construir un thriller policial cargado de escenas explícitas, violencia visceral y toques sobrenaturales.
Netflix: de qué trata Freud, la serie de intriga y tensión
La trama de la serie se ambienta en la Viena de fines del siglo XIX y sigue a un joven e impetuoso Sigmund Freud (interpretado por Robert Finster), quien lucha por ganar credibilidad médica mientras experimenta con métodos pioneros como la hipnosis y lidia con su propio consumo de sustancias.
En ese camino por desafiar a la comunidad científica tradicional con sus teorías sobre el subconsciente y los impulsos sexuales reprimidos, Freud termina involucrado en la investigación de una serie de macabros asesinatos y desapariciones que sacuden a la aristocracia vienesa.
Para desentrañar la verdad detrás de estos crímenes, el médico une fuerzas con Fleur Salomé (Ella Rumpf), una misteriosa médium psíquica envuelta en complejas sesiones de espiritismo, y con Alfred Kiss (Georg Friedrich), un veterano y atormentado detective de policía. Juntos se verán atrapados en una peligrosa conspiración política y ocultista que amenaza con desestabilizar a todo el imperio.
Reparto y duración de la serie de Netflix
Con capítulos que promedian los 55 minutos, la serie mantiene un ritmo opresivo y visualmente impactante, destacándose por su cuidada ambientación de época y su tono gótico.
El elenco principal de la miniserie está integrado por:
- Robert Finster como Sigmund Freud.
- Ella Rumpf en el rol de Fleur Salomé.
- Georg Friedrich como Alfred Kiss.
- Christoph Krutzler como Franz Poschacher.
- Brigitte Kren interpretando a Lenore.
- Anja Hochmair como la condesa Sophia von Szápáry.
Disponible de forma completa en Netflix para toda Latinoamérica, Freud se consolida como una apuesta atrapante para los fanáticos del suspenso psicológico y las historias al límite.
En pocas palabras
- La serie: La producción austríaca de 8 episodios disponible en Netflix se destaca por su intriga y escenas límites.
- Trama: La miniserie explora una versión oscura de Sigmund Freud en Viena, involucrado en una red de crímenes y conspiraciones.
- Producción: Con dirección de Marvin Kren, la serie combina thriller policial, elementos sobrenaturales y un tono gótico.