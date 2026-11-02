Brad Pitt brilla en Netflix con la mejor película apocalíptica de todos los tiempos

Cuando el mundo comienza a ser invadido por una legión de muertos vivientes, Gerry Lane (Brad Pitt), un experto investigador de las Naciones Unidas, intentará evitar el fin de la civilización en una carrera contra el tiempo y el destino.

La destrucción a la que se ve sometida la raza humana lo lleva a recorrer el mundo entero buscando la solución para frenar esa horrible epidemia.

Netflix: de qué trata la película Guerra Mundial Z

Adaptación del libro de Max Brooks que cuenta la historia de Gerry Lane (Brad Pitt) un reputado investigador de las Naciones Unidas que se ve envuelto de repente en un apocalipsis zombi.

Después de ser llevado a un portaaviones del ejército, Gerry recibirá la misión de averiguar el origen del virus que está destruyendo la humanidad a pasos agigantados.

Deberá viajar a Jerusalén, último lugar del que se tienen registros del virus que dio origen a la pandemia. Aquí comenzará una carrera contrarreloj que Gerry tendrá que ganar si quiere salvaguardar el futuro de una humanidad que está siendo devastada por unos seres rabiosos que parecen tener su origen en un virus diseñado y propagado por los seres humanos.

Netflix: reparto de la película Guerra Mundial Z

Brad Pitt

Mireille Enos

Fana Mokoena

Daniella Kertesz

James Badgue Dale

David Morse

Tráiler de la película Guerra Mundial Z

Dónde ver la película Guerra Mundial Z, según la zona geográfica