Netflix tiene una de sus grandes películas apocalípticas y Brad Pitt es el gran protagonista, una historia basada en un best seller exitoso, se trata de Guerra Mundial Z.
Brad Pitt brilla en Netflix con la mejor película apocalíptica de todos los tiempos
Netflix tiene una de sus grandes películas apocalípticas y Brad Pitt es el gran protagonista, una historia basada en un best seller exitoso
Guerra Mundial Z está dirigida por Marc Forster director alemán. Ahora se pasa al mundo de las superproducciones con Guerra Mundial Z aprovechando el enorme éxito que supuso el lanzamiento del libro de Max Brooks (hijo de Mel Brooks).
El libro encandilo desde el primer momento a Brad Pitt el cual se obsesionó con producir y sacar adelante esta obra que pese a todos sus problemas finalmente salió adelante y fue un éxito mundial de taquilla.
Cuando el mundo comienza a ser invadido por una legión de muertos vivientes, Gerry Lane (Brad Pitt), un experto investigador de las Naciones Unidas, intentará evitar el fin de la civilización en una carrera contra el tiempo y el destino.
La destrucción a la que se ve sometida la raza humana lo lleva a recorrer el mundo entero buscando la solución para frenar esa horrible epidemia.
Netflix: de qué trata la película Guerra Mundial Z
Adaptación del libro de Max Brooks que cuenta la historia de Gerry Lane (Brad Pitt) un reputado investigador de las Naciones Unidas que se ve envuelto de repente en un apocalipsis zombi.
Después de ser llevado a un portaaviones del ejército, Gerry recibirá la misión de averiguar el origen del virus que está destruyendo la humanidad a pasos agigantados.
Deberá viajar a Jerusalén, último lugar del que se tienen registros del virus que dio origen a la pandemia. Aquí comenzará una carrera contrarreloj que Gerry tendrá que ganar si quiere salvaguardar el futuro de una humanidad que está siendo devastada por unos seres rabiosos que parecen tener su origen en un virus diseñado y propagado por los seres humanos.
Netflix: reparto de la película Guerra Mundial Z
- Brad Pitt
- Mireille Enos
- Fana Mokoena
- Daniella Kertesz
- James Badgue Dale
- David Morse
Tráiler de la película Guerra Mundial Z
Dónde ver la película Guerra Mundial Z, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Guerra Mundial Z se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Guerra Mundial Z se puede ver en Netflix.
- España: la película Guerra Mundial Z se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: tiene la aclamada película apocalíptica “Guerra Mundial Z”, protagonizada por Brad Pitt.
- Trama: La historia sigue a un investigador de la ONU que busca el origen de un virus zombi para evitar el fin de la civilización.