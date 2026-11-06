Netflix tiene una serie de 8 capítulos que roza lo prohibido y desafía los límites de la mente humana

La crítica y los usuarios destacaron especialmente el magnetismo de su guion y la solidez de sus actuaciones centrales, logrando un clima tenso donde la búsqueda de la verdad se transforma en un camino sin retorno.

Netflix: de qué trata Delirio, el drama que impacta

La historia arranca con el regreso a casa de Fernando Aguilar (interpretado por Juan Pablo Raba), un profesor universitario que vuelve de un viaje corto y encuentra su vida completamente dada vuelta: su esposa, Agustina Londoño (Estefanía Piñeres), está encerrada en una habitación de hotel sumida en un estado de locura total e inexplicable.

Desesperado por rescatarla y entender qué pasó durante su ausencia, Fernando comienza a investigar por su cuenta y se sumerge en el pasado de Agustina y en la historia oculta de su adinerada familia. A medida que avanza, el protagonista empieza a destapar una red de mentiras, silencios cómplices, abusos de poder y traumas no resueltos que llevaron a su mujer a perder el contacto con la realidad.

Reparto principal de la serie de Netflix

La ficción reúne a un destacado elenco de figuras de la televisión y el cine latinoamericano:

Estefanía Piñeres como Agustina Londoño.

Juan Pablo Raba como Fernando Aguilar.

Juan Pablo Urrego en el papel de Midas.

Paola Turbay interpretando a Eugenia.

Salvador del Solar en el rol de Carlos Vicente Londoño.

Cristina Campuzano encarnando a Sofía Portulinus.

César Mora como Evaristo.

José Julián Gaviria como Joaquín.

Dónde ver Delirio, serie de Netflix