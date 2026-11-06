El catálogo de series y películas de Netflix cuenta con ficciones cargadas de intriga, pero pocas logran conmover tanto desde lo psicológico como Delirio. Esta producción colombiana de 8 capítulos se consolidó como una de las propuestas dramáticas más recomendadas.
Netflix tiene una serie de 8 capítulos que roza lo prohibido y desafía los límites de la mente humana
La serie de Netflix, que indaga en traumas no resueltos y abusos de poder, se inspira en la novela Delirio de Laura Restrepo
La serie de Netflix arrasa en la plataforma gracias a su ritmo atrapante, su ambientación de época y una historia que se anima a meterse en los rincones más complejos de la fragilidad mental.
Inspirada en la exitosa novela homónima de la escritora Laura Restrepo, la serie de Netflix se sitúa en la Colombia de los años 80 para narrar una trama que combina drama íntimo, secretos familiares inconfesables y el trasfondo social de una época convulsionada.
La crítica y los usuarios destacaron especialmente el magnetismo de su guion y la solidez de sus actuaciones centrales, logrando un clima tenso donde la búsqueda de la verdad se transforma en un camino sin retorno.
Netflix: de qué trata Delirio, el drama que impacta
La historia arranca con el regreso a casa de Fernando Aguilar (interpretado por Juan Pablo Raba), un profesor universitario que vuelve de un viaje corto y encuentra su vida completamente dada vuelta: su esposa, Agustina Londoño (Estefanía Piñeres), está encerrada en una habitación de hotel sumida en un estado de locura total e inexplicable.
Desesperado por rescatarla y entender qué pasó durante su ausencia, Fernando comienza a investigar por su cuenta y se sumerge en el pasado de Agustina y en la historia oculta de su adinerada familia. A medida que avanza, el protagonista empieza a destapar una red de mentiras, silencios cómplices, abusos de poder y traumas no resueltos que llevaron a su mujer a perder el contacto con la realidad.
Reparto principal de la serie de Netflix
La ficción reúne a un destacado elenco de figuras de la televisión y el cine latinoamericano:
- Estefanía Piñeres como Agustina Londoño.
- Juan Pablo Raba como Fernando Aguilar.
- Juan Pablo Urrego en el papel de Midas.
- Paola Turbay interpretando a Eugenia.
- Salvador del Solar en el rol de Carlos Vicente Londoño.
- Cristina Campuzano encarnando a Sofía Portulinus.
- César Mora como Evaristo.
- José Julián Gaviria como Joaquín.
Dónde ver Delirio, serie de Netflix
- Latinoamérica: los 8 episodios se encuentran disponibles de manera completa en Netflix.
- Estados Unidos: se puede ver en Netflix bajo el título Delirium.
- España: disponible en el catálogo de Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: Estrena en Argentina la serie de 8 capítulos "Delirio", basada en la novela de Laura Restrepo.
- Trama: Explora traumas, abusos de poder y secretos familiares en la Colombia de los 80.
- Disponibilidad: La producción se encuentra completa en Netflix para Latinoamérica, Estados Unidos y España.