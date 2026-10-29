Sydney Sweeney sorprende en Prime Video en la piel de una monja atormentada

Cecilia, recién llegada de Estados Unidos, ingresa como novicia en un convento de la remota campiña italiana. Allí es recibida por el Padre Tedeschi, quien la introduce en las rutinas religiosas. Un día descubre que está embarazada y lo que parecía un milagro, por conservar aún su virginidad, resulta ocultar un siniestro secreto que hará que busque salir de aquel lugar desesperadamente.

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De acuerdo con la sinopsis oficial, la historia cuenta la vida de una monja de nombre Cecilia (Sydney Sweeney) que se muda a un convento en la campiña italiana, donde pronto descubrirá que su nuevo hogar guarda secretos aterradores.