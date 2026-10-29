Sydney Sweeney es la protagonista de Inmaculada, una película que mezcla terror con misticismo y se encuentra en el catálogo de Prime Video. La película que muestra a la estrella de Euphoria como una monja embarazada y atormentada, es dirigida por el cineasta Michael Mohan, marcando así, una nueva colaboración con Sydney Sweeney.
Sydney Sweeney sorprende en Prime Video en la piel de una monja atormentada
El nuevo thriller de Prime Video Inmaculada expone la lucha de una joven monja, interpretada por Sydney Sweeney, contra fuerzas oscuras y un secreto aterrador
Cecilia, recién llegada de Estados Unidos, ingresa como novicia en un convento de la remota campiña italiana. Allí es recibida por el Padre Tedeschi, quien la introduce en las rutinas religiosas. Un día descubre que está embarazada y lo que parecía un milagro, por conservar aún su virginidad, resulta ocultar un siniestro secreto que hará que busque salir de aquel lugar desesperadamente.
Prime Video: de qué trata la película Inmaculada
De acuerdo con la sinopsis oficial, la historia cuenta la vida de una monja de nombre Cecilia (Sydney Sweeney) que se muda a un convento en la campiña italiana, donde pronto descubrirá que su nuevo hogar guarda secretos aterradores.
Las imágenes muestran al personaje de Sweeney enterándose de su milagroso embarazo antes de que su camino dé un giro terrible.
La tranquilidad de la campiña italiana se ve perturbada por la presencia de un mal indescriptible que transforma su llegada al convento en una pesadilla. La lucha no sólo es contra los horrores que va descubriendo, sino también por una ardua batalla por intentar mantener la fe y cordura.
Prime Video: reparto de la película Inmaculada
- Sydney Sweeney como Cecilia
- Álvaro Morte como Padre Sal Tedeschi
- Benedetta Porcaroli como Gwen
- Dora Romano como Madre Superiora
- Giorgio Colangeli como Franco Merola
- Simona Tabasco como Mary
Tráiler de la película Inmaculada
En pocas palabras
- Sydney Sweeney: la actriz protagoniza "Inmaculada", un filme de terror y misticismo en Prime Video.
- Trama: una novicia llega a un convento italiano y descubre un embarazo milagroso que oculta siniestros secretos.
- Reparto: la película cuenta con Álvaro Morte y Benedetta Porcaroli, entre otros actores.