El catálogo de la plataforma de streaming Prime Video sumó uno de los estrenos cinematográficos más comentados y esperados del género romántico.
El aclamado drama romántico con Andrew Garfield llegó a Prime Video y está en el puesto 2 de lo más visto
La película ofrece un relato íntimo y conmovedor sobre los caprichos del destino, el amor y el valor de cada minuto
Se trata de We Live in Time (conocida en español como El tiempo que tenemos o Vivimos en el tiempo), una producción protagonizada por la nominada al Oscar Florence Pugh y el dos veces nominado Andrew Garfield.
¿De qué trata la película "We Live in Time"?
Con la dirección de John Crowley y guion de Nick Payne, la historia sigue a Almut (Pugh), una chef talentosa y apasionada, y a Tobias (Garfield), un hombre recién divorciado que intenta rearmar su vida.
Sus caminos se cruzan a través de un fortuito y accidentado primer encuentro que transforma sus realidades por completo. A partir de allí, el film construye una crónica que abarca más de una década: el enamoramiento inicial, la convivencia, el nacimiento de su hija y la consolidación de un hogar. Sin embargo, la estabilidad se pone a prueba cuando un complejo diagnóstico de salud sacude sus planes, obligándolos a redefinir sus prioridades y a valorar el tiempo que comparten.
Uno de los mayores atractivos de esta película es su estructura narrativa no lineal. En lugar de apoyarse en la clásica cronología, Crowley fragmenta los recuerdos de la pareja, alternando momentos de humor cotidiano, ternura familiar y profunda angustia. Este recurso permite al espectador sumergirse en la memoria emocional de los personajes, evitando los lugares comunes del melodrama tradicional.
Asimismo, la química entre Florence Pugh y Andrew Garfield sostiene el peso dramático de la película con interpretaciones que han sido elogiadas unánimemente por la crítica especializada.
Además, esta película fue producida por StudioCanal junto a SunnyMarch (la productora del reconocido actor Benedict Cumberbatch) y distribuida en cines por A24, la obra logró destacarse tanto en festivales internacionales como en la taquilla global.
En pocas palabras
- Estreno en Prime Video: la película romántica We Live in Time, protagonizada por Florence Pugh y Andrew Garfield, se suma al catálogo.
- Trama conmovedora: narra la historia de una pareja desde su primer encuentro hasta la consolidación de un hogar, enfrentando un diagnóstico de salud.
- Elogio crítico: destaca por su estructura narrativa no lineal y la química entre sus protagonistas, logrando éxito en festivales y taquilla.