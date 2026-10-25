El aclamado drama romántico con Andrew Garfield llegó a Prime Video y está en el puesto 2 de lo más visto

Florence Pugh y Andrew Garfield son los protagonistas de esta película.

Sus caminos se cruzan a través de un fortuito y accidentado primer encuentro que transforma sus realidades por completo. A partir de allí, el film construye una crónica que abarca más de una década: el enamoramiento inicial, la convivencia, el nacimiento de su hija y la consolidación de un hogar. Sin embargo, la estabilidad se pone a prueba cuando un complejo diagnóstico de salud sacude sus planes, obligándolos a redefinir sus prioridades y a valorar el tiempo que comparten.

Uno de los mayores atractivos de esta película es su estructura narrativa no lineal. En lugar de apoyarse en la clásica cronología, Crowley fragmenta los recuerdos de la pareja, alternando momentos de humor cotidiano, ternura familiar y profunda angustia. Este recurso permite al espectador sumergirse en la memoria emocional de los personajes, evitando los lugares comunes del melodrama tradicional.

Asimismo, la química entre Florence Pugh y Andrew Garfield sostiene el peso dramático de la película con interpretaciones que han sido elogiadas unánimemente por la crítica especializada.

Además, esta película fue producida por StudioCanal junto a SunnyMarch (la productora del reconocido actor Benedict Cumberbatch) y distribuida en cines por A24, la obra logró destacarse tanto en festivales internacionales como en la taquilla global.