Netflix estrenó el 1 de octubre de 2026 Al este del Edén, una nueva serie de drama protagonizada por Florence Pugh. La producción está creada por Zoe Kazan y adapta una reconocida obra literaria para llevarla a la pantalla en formato de ficción de época.
Basada en una novela, llegó a Netflix para arrasar: la serie de Florence Pugh con una historia de época alucinante
La serie de época, Al este del Edén, se suma al catálogo de Netflix con Florence Pugh como protagonista, adaptando una obra literaria clásica
La serie combina drama, emoción y una ambientación histórica, con una propuesta pensada para quienes disfrutan de historias basadas en libros. La presencia de Florence Pugh al frente del elenco es uno de los principales atractivos de esta producción que llega al catálogo de Netflix.
Al este del Edén se suma a las opciones de series y películas disponibles en Netflix, especialmente para quienes buscan dramas de época y adaptaciones literarias.
Con Zoe Kazan como creadora y Florence Pugh como protagonista, la ficción presenta una nueva versión de una historia clásica y apuesta por una mirada emotiva dentro del catálogo de la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie Al este del Edén
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Al este del Edén versa: "A principios del siglo XX, una mujer fuerte e independiente abre una brecha entre dos hermanos... y marca el comienzo de una saga que se extenderá a la siguiente generación".
Una gran historia familiar ambientada en California que sigue a varias generaciones. Las familias Trask y Hamilton son protagonistas, con temas como el bien contra el mal, el amor contra los celos, inspirados en la historia bíblica de Caín y Abel.
La trama se centra en los hermanos Adam y Charles, y más tarde en los hijos de Adam, Aron y Caleb, quienes luchan por el reconocimiento. La misteriosa Cathy Ames desempeña un papel crucial en sus vidas. La historia muestra cómo las decisiones y los conflictos de los padres se transmiten a las generaciones siguientes y tienen consecuencias duraderas.
Netflix: tráiler de la serie Al este del Edén
Reparto de Al este del Edén, serie de Netflix
- Florence Pugh
- Christopher Abbott
- Mike Faist
- Hoon Lee
- Claran Hinds
- Martha Plimpton
- Joseph Zada
- Joe Anders
Dónde ver la serie Al este del Edén, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Al este del Edén se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Al este del Edén se puede ver en Netflix.
- España: la serie Al este del Edén se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix estrena la serie dramática de época Al este del Edén, protagonizada por Florence Pugh y creada por Zoe Kazan.
- La producción adapta una obra literaria y explora temas como el bien contra el mal y el amor contra los celos, siguiendo la saga de las familias Trask y Hamilton.
- La serie, disponible en Netflix para Latinoamérica, Estados Unidos y España, sigue la historia de dos hermanos y las consecuencias de las decisiones de sus padres.