Basada en una novela, llegó a Netflix para arrasar: la serie de Florence Pugh con una historia de época alucinante

Con Zoe Kazan como creadora y Florence Pugh como protagonista, la ficción presenta una nueva versión de una historia clásica y apuesta por una mirada emotiva dentro del catálogo de la plataforma.

Netflix: de qué trata la serie Al este del Edén

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Al este del Edén versa: "A principios del siglo XX, una mujer fuerte e independiente abre una brecha entre dos hermanos... y marca el comienzo de una saga que se extenderá a la siguiente generación".

Una gran historia familiar ambientada en California que sigue a varias generaciones. Las familias Trask y Hamilton son protagonistas, con temas como el bien contra el mal, el amor contra los celos, inspirados en la historia bíblica de Caín y Abel.

La trama se centra en los hermanos Adam y Charles, y más tarde en los hijos de Adam, Aron y Caleb, quienes luchan por el reconocimiento. La misteriosa Cathy Ames desempeña un papel crucial en sus vidas. La historia muestra cómo las decisiones y los conflictos de los padres se transmiten a las generaciones siguientes y tienen consecuencias duraderas.

Netflix: tráiler de la serie Al este del Edén

Reparto de Al este del Edén, serie de Netflix

Florence Pugh

Christopher Abbott

Mike Faist

Hoon Lee

Claran Hinds

Martha Plimpton

Joseph Zada

Joe Anders

Dónde ver la serie Al este del Edén, según la zona geográfica