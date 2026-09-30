Netflix estrenó una serie argentina con Mercedes Morán: drama, fantasmas y 4 capítulos escalofriantes

La ficción recibió comentarios de la crítica especializada. Jessica Kiang, de Variety, la definió como una "magnífica obra gótica moderna" y destacó su particular combinación entre humor e inspiración.

Netflix: de qué trata la serie Mis muertos tristes

La sinopsis oficial de la serie Mis muertos tristes versa: "Emma ve fantasmas desde que murió su madre, cuyo espíritu no la abandona. Pero todo cambia cuando su sobrina demuestra tener el mismo don. Basada en la obra de Mariana Enriquez".

Ema (Mercedes Morán), una médica de 60 años, puede ver y escuchar a los muertos. Los llama “presencias” y ha vivido toda su vida evitando que ese don la conecte con el sufrimiento de otros.

Pero cuando su sobrina Julie (Carolina Sánchez Álvarez); una joven perturbada que también puede comunicarse con los muertos, aunque de una forma mucho más intensa y sexual; llega a su casa, Ema se ve obligada a involucrarse.

Lo que comienza como un reencuentro familiar se convierte en una perturbadora cadena de eventos que alteran el equilibrio entre el mundo de los vivos y los muertos, contagiando a todo un barrio con voces del más allá. Mientras las fronteras entre la vida, la muerte y el deseo se desdibujan, Ema tendrá que enfrentarse a su pasado, su hija, y los fantasmas que nunca dejó ir.

Netflix: tráiler de la serie Mis muertos tristes

Reparto de la Mis muertos tristes, serie de Netflix

Mercedes Morán

Dolores Fonzi

Alejandra Flechner

Carolina Álvarez

Carlos Portaluppi

Luz Jiménez

Germán de Silva

Dónde ver la serie Mis muertos tristes, según la zona geográfica