Netflix estrenó en septiembre de 2026 Mis muertos tristes, una producción argentina dirigida por Pablo Larraín y protagonizada por Mercedes Morán. La ficción propone una historia íntima y sobrenatural, con una atmósfera sutil y escalofriante.
Netflix estrenó una serie argentina con Mercedes Morán: drama, fantasmas y 4 capítulos escalofriantes
La ficción argentina de Netflix dirigida por Pablo Larraín combina drama, elementos de terror gótico y el misterio de las presencias tras la muerte
La serie cuenta con 4 capítulos y está basada en libros. Su trama gira alrededor de una comunidad urbana que recibe la aparición de un fantasma, en una historia que combina drama y elementos de terror gótico.
Mercedes Morán protagoniza la nueva serie de Netflix
Con Mercedes Morán al frente del elenco, Mis muertos tristes se presenta como una producción diferente dentro del catálogo de Netflix. La dirección está a cargo de Pablo Larraín, reconocido cineasta chileno que lleva a la pantalla una propuesta de tono íntimo y una estética marcada.
La ficción recibió comentarios de la crítica especializada. Jessica Kiang, de Variety, la definió como una "magnífica obra gótica moderna" y destacó su particular combinación entre humor e inspiración.
Netflix: de qué trata la serie Mis muertos tristes
La sinopsis oficial de la serie Mis muertos tristes versa: "Emma ve fantasmas desde que murió su madre, cuyo espíritu no la abandona. Pero todo cambia cuando su sobrina demuestra tener el mismo don. Basada en la obra de Mariana Enriquez".
Ema (Mercedes Morán), una médica de 60 años, puede ver y escuchar a los muertos. Los llama “presencias” y ha vivido toda su vida evitando que ese don la conecte con el sufrimiento de otros.
Pero cuando su sobrina Julie (Carolina Sánchez Álvarez); una joven perturbada que también puede comunicarse con los muertos, aunque de una forma mucho más intensa y sexual; llega a su casa, Ema se ve obligada a involucrarse.
Lo que comienza como un reencuentro familiar se convierte en una perturbadora cadena de eventos que alteran el equilibrio entre el mundo de los vivos y los muertos, contagiando a todo un barrio con voces del más allá. Mientras las fronteras entre la vida, la muerte y el deseo se desdibujan, Ema tendrá que enfrentarse a su pasado, su hija, y los fantasmas que nunca dejó ir.
Netflix: tráiler de la serie Mis muertos tristes
Reparto de la Mis muertos tristes, serie de Netflix
- Mercedes Morán
- Dolores Fonzi
- Alejandra Flechner
- Carolina Álvarez
- Carlos Portaluppi
- Luz Jiménez
- Germán de Silva
Dónde ver la serie Mis muertos tristes, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Mis muertos tristes se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Mis muertos tristes se puede ver en Netflix.
- España: la serie Mis muertos tristes se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix estrenó: La serie argentina "Mis muertos tristes" con Mercedes Morán.
- Sinopsis: Narra la historia de Ema, quien ve fantasmas, y su vínculo con su sobrina.
- Producción: Dirigida por Pablo Larraín, cuenta con 4 capítulos y mezcla drama y terror gótico.