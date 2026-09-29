Netflix sumó a su catálogo una película colombiana que se convirtió en una de las obras más recordadas del cine latinoamericano. Se trata de La vendedora de rosas, un drama de 1998 dirigido por Víctor Gaviria que llegó a la plataforma el 25 de septiembre.
Netflix y la cruda historia de los niños de la calle de Medellín: una película de 2 horas para lagrimear
La película colombiana La vendedora de rosas, de 1998, narra la cruda realidad de niños en situación de calle en Medellín y ya está disponible en Netflix
Con una duración de 1 hora y 55 minutos, la película sigue a un grupo de niños y adolescentes que sobreviven en las calles de Medellín, en una historia marcada por la pobreza, la violencia y los vínculos de quienes intentan salir adelante en un entorno hostil.
La película de Netflix que llegó al Festival de Cannes
La vendedora de rosas tuvo una importante presencia internacional y fue nominada a la Palma de Oro a Mejor Película en el Festival de Cannes 1998.
La producción colombiana se convirtió así en una de las películas más destacadas del cine de su país y recibió elogios de la crítica internacional. El periodista Ángel Fernández Santos, del diario El País, la describió como "un bello fruto amargo que no se pudrirá".
Netflix: de qué trata la película La vendedora de rosas
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película La vendedora de rosas versa: "Este implacable y crudo retrato de la vida en las calles de Colombia sigue a un grupo de adolescentes huérfanos y fugados que buscan cómo sobrevivir cada día".
La trama sigue la cruda historia de los niños de la calle de Medellín. Algunos de los actores ocasionales de la película, chicos que vivían realmente en las calles de la ciudad colombiana, murieron antes del cambio de siglo debido a las condiciones y circunstancias de la gente que vive en la situación que se refleja en el filme. Para mayor estupor, la protagonista principal de la película -la niña de 12 años- fue detenida como autora de un presunto asesinato.
Reparto de La vendedora de rosas, película de Netflix
- Lady Tabares
- Marta Correa
- Mileider Gil
- Diana Murillo
- Liliana Giraldo
- Álex Bedoya
- Giovanni Quiroz
Dónde ver la película La vendedora de rosas, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película La vendedora de rosas se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película La vendedora de rosas se puede ver en Netflix.
- España: la película La vendedora de rosas se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: Sumó a su catálogo la aclamada película colombiana "La vendedora de rosas".
- Sinopsis: El film narra la cruda realidad de niños y adolescentes que sobreviven en las calles de Medellín.
- Reconocimiento: La obra fue nominada a la Palma de Oro en el Festival de Cannes 1998.