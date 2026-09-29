Netflix y la cruda historia de los niños de la calle de Medellín: una película de 2 horas para lagrimear

La producción colombiana se convirtió así en una de las películas más destacadas del cine de su país y recibió elogios de la crítica internacional. El periodista Ángel Fernández Santos, del diario El País, la describió como "un bello fruto amargo que no se pudrirá".

Netflix: de qué trata la película La vendedora de rosas

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película La vendedora de rosas versa: "Este implacable y crudo retrato de la vida en las calles de Colombia sigue a un grupo de adolescentes huérfanos y fugados que buscan cómo sobrevivir cada día".

La trama sigue la cruda historia de los niños de la calle de Medellín. Algunos de los actores ocasionales de la película, chicos que vivían realmente en las calles de la ciudad colombiana, murieron antes del cambio de siglo debido a las condiciones y circunstancias de la gente que vive en la situación que se refleja en el filme. Para mayor estupor, la protagonista principal de la película -la niña de 12 años- fue detenida como autora de un presunto asesinato.

Reparto de La vendedora de rosas, película de Netflix

Lady Tabares

Marta Correa

Mileider Gil

Diana Murillo

Liliana Giraldo

Álex Bedoya

Giovanni Quiroz

Dónde ver la película La vendedora de rosas, según la zona geográfica