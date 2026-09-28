El trágico crimen argentino detrás del nuevo éxito de Netflix

Los captores recluyeron al joven en un taller de herrería ubicado en Benavídez y comenzaron a extorsionar telefónicamente a sus padres exigiendo abultadas sumas de dinero para su liberación. Tras 14 horas de cautiverio, en un descuido de la organización delictiva, el estudiante secundario logró saltar un cerrojo y escapar a la vía pública.

La carrera desesperada del joven expuso la faceta más amarga del temor y la paranoia social:

Súplica desesperada: Matías corrió durante varias cuadras golpeando puertas, subiéndose a las rejas de los domicilios y suplicando refugio a los gritos.

Matías corrió durante varias cuadras golpeando puertas, subiéndose a las rejas de los domicilios y suplicando refugio a los gritos. Indiferencia y desconfianza: Ningún habitante de la zona le abrió la puerta ni le prestó asistencia, incluso cuando intentó subir a un remís cuyo chofer aceleró creyendo que se trataba de un intento de asalto.

Ningún habitante de la zona le abrió la puerta ni le prestó asistencia, incluso cuando intentó subir a un remís cuyo chofer aceleró creyendo que se trataba de un intento de asalto. La trampa de los captores: Mujeres pertenecientes a la banda de secuestradores persiguieron al menor gritando que era un ladronzuelo del barrio, lo que terminó por paralizar a los testigos.

Mujeres pertenecientes a la persiguieron al menor gritando que era un ladronzuelo del barrio, lo que terminó por paralizar a los testigos. Ejecución brutal: Tras recapturarlo en un vehículo, los delincuentes lo trasladaron a un descampado en la zona de Campana, donde lo obligaron a arrodillarse y lo ejecutaron de un disparo por la espalda.

De la realidad a la ficción: el trauma social en la obra de Mariana Enriquez

Esa dramática escena de un adolescente corriendo por su vida en medio de la absoluta indiferencia de los vecinos marcó a fuego la memoria colectiva y se convirtió en el motor conceptual que Mariana Enriquez impregnó en su relato "Mis muertos tristes", adaptado en el episodio final de la serie de Netflix.

En sus reflexiones, la autora remarcó que aquella omisión de auxilio convirtió al joven asesinado en un "fantasma" metafórico que persigue la conciencia de quienes no se animaron a abrir sus puertas por miedo a la delincuencia. Para la madre de la víctima, María Inés Daverio, esa trágica carrera de tres cuadras reflejó de forma dolorosa la falta de solidaridad de una sociedad paralizada por el temor.

En el plano judicial, el secuestro extorsivo seguido de muerte culminó en 2013 con condenas a prisión perpetua para los cinco principales integrantes de la banda (Richard Souto, Néstor Maidana, Damián Sack, Gabriel Figueroa y Gonzalo Álvarez) y duras penas para el resto de los cómplices. A 16 años de la tragedia, la memoria de Matías Berardi cobra nueva vigencia en la plataforma de streaming como un crudo recordatorio de la desprotección y las deudas pendientes de la sociedad.