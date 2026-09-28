El universo de la literatura de terror y el género del true crime se entrelazan en la pantalla chica con el desembarco de "Mis muertos tristes", la nueva miniserie de Netflix dirigida por Pablo Larraín y protagonizada por Mercedes Morán y Dolores Fonzi. La producción audiovisual adapta diversos cuentos del aclamado libro Un lugar soleado para gente sombría, de la escritora argentina Mariana Enriquez.
El trágico crimen argentino detrás del nuevo éxito de Netflix
La serie inspirada en los relatos de Mariana Enriquez recrea el secuestro de Matías Berardi en 2010. El adolescente de 16 años logró escapar de sus captores y pidió auxilio en un barrio donde nadie le abrió la puerta.
Sin embargo, detrás del velo de ficción y fenómenos sobrenaturales de esta serie de ficción, la trama, en su cuarto capítulo, esconde el reflejo de una de las tragedias policiales más estremecedoras de la historia reciente de la Argentina: el secuestro y asesinato de Matías Berardi, un adolescente de 16 años cuyo grito desesperado de ayuda fue ignorado por todo un vecindario en septiembre de 2010.
El secuestro de Matías Berardi y la huida donde nadie le abrió la puerta
El cruento episodio ocurrió hace exactamente 16 años. El 27 de septiembre de 2010, Matías Berardi asistió a un festejo de egresados en la Costanera porteña. Al regresar a la madrugada en una combi hacia Ingeniero Maschwitz, fue abordado al bajar en el cruce de la Panamericana y la Ruta 26 por una peligrosa banda criminal liderada por Richard Fabián Souto.
Los captores recluyeron al joven en un taller de herrería ubicado en Benavídez y comenzaron a extorsionar telefónicamente a sus padres exigiendo abultadas sumas de dinero para su liberación. Tras 14 horas de cautiverio, en un descuido de la organización delictiva, el estudiante secundario logró saltar un cerrojo y escapar a la vía pública.
La carrera desesperada del joven expuso la faceta más amarga del temor y la paranoia social:
- Súplica desesperada: Matías corrió durante varias cuadras golpeando puertas, subiéndose a las rejas de los domicilios y suplicando refugio a los gritos.
- Indiferencia y desconfianza: Ningún habitante de la zona le abrió la puerta ni le prestó asistencia, incluso cuando intentó subir a un remís cuyo chofer aceleró creyendo que se trataba de un intento de asalto.
- La trampa de los captores: Mujeres pertenecientes a la banda de secuestradores persiguieron al menor gritando que era un ladronzuelo del barrio, lo que terminó por paralizar a los testigos.
- Ejecución brutal: Tras recapturarlo en un vehículo, los delincuentes lo trasladaron a un descampado en la zona de Campana, donde lo obligaron a arrodillarse y lo ejecutaron de un disparo por la espalda.
De la realidad a la ficción: el trauma social en la obra de Mariana Enriquez
Esa dramática escena de un adolescente corriendo por su vida en medio de la absoluta indiferencia de los vecinos marcó a fuego la memoria colectiva y se convirtió en el motor conceptual que Mariana Enriquez impregnó en su relato "Mis muertos tristes", adaptado en el episodio final de la serie de Netflix.
En sus reflexiones, la autora remarcó que aquella omisión de auxilio convirtió al joven asesinado en un "fantasma" metafórico que persigue la conciencia de quienes no se animaron a abrir sus puertas por miedo a la delincuencia. Para la madre de la víctima, María Inés Daverio, esa trágica carrera de tres cuadras reflejó de forma dolorosa la falta de solidaridad de una sociedad paralizada por el temor.
En el plano judicial, el secuestro extorsivo seguido de muerte culminó en 2013 con condenas a prisión perpetua para los cinco principales integrantes de la banda (Richard Souto, Néstor Maidana, Damián Sack, Gabriel Figueroa y Gonzalo Álvarez) y duras penas para el resto de los cómplices. A 16 años de la tragedia, la memoria de Matías Berardi cobra nueva vigencia en la plataforma de streaming como un crudo recordatorio de la desprotección y las deudas pendientes de la sociedad.
En pocas palabras
- Netflix estrena "Mis muertos tristes": Serie inspirada en Mariana Enriquez adapta el secuestro de Matías Berardi.
- El caso Berardi: Adolescente secuestrado en 2010 intentó escapar y nadie le abrió la puerta.
- De la realidad a la ficción: El trágico crimen sirvió de inspiración para un cuento de Enriquez y la serie de Netflix.