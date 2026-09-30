¿Qué secretos esconde Sumas y restas, la película de narcotráfico de Netflix?

La película, estrenada originalmente en 2004, se presenta como una alternativa para quienes buscan cine colombiano y producciones relacionadas con uno de los capítulos más complejos de la historia del país.

Netflix: de qué trata la película Sumas y restas

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Sumas y restas versa: "Medellín, años 80. Un ingeniero se involucra en el mundo del narcotráfico cuando necesita dinero para un proyecto, pero la situación pronto se le va de las manos".

Santiago Restrepo es un ingeniero civil que vive en la ciudad de Medellín con su familia y que debido a problemas económicos se introduce en el oscuro mundo del tráfico de drogas al relacionarse con Gerardo, un traqueto que empieza a tener poder en la ciudad.

Su amistad parece inquebrantable, tanto por las fiestas decadentes como por la aparente prosperidad sin límites que le ofrece Gerardo. Sin embargo, el verdadero ser del traqueto se revela por la muerte violenta de su hermano y por el fracaso estrepitoso de su primer envío de cocaína.

De esta forma Santiago se convierte en el objetivo de un plan macabro trazado por Gerardo: su secuestro extorsivo. La acomodada familia del ingeniero no tiene otra opción que pagar el cuantioso rescate pedido por los secuaces de Gerardo, ante las violentas amenazas de éstos.

Pero Gerardo no se sale con la suya: resulta baleado en un restaurante por sicarios pagados por el otro socio de Santiago, principal afectado por el fallido envío de la droga.

Netflix: tráiler de la película Sumas y restas

Reparto de Sumas y restas, película de Netflix

Alonso Arias

Maria Isabel Gaviria

Fredy York Monsalve

Ana María Naranjo

Fabio Restrepo

José Rincón

Juan Carlos Uribe

Ana Isabel Velásquez

Dónde ver la película Sumas y restas, según la zona geográfica