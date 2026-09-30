Netflix estrenó el 25 de septiembre de 2026 Sumas y restas, una película colombiana de 2004 dirigida por Víctor Gaviria. La producción combina drama y suspenso y tiene una duración de 1 hora y 46 minutos.
¿Qué secretos esconde Sumas y restas, la película de narcotráfico de Netflix?
Este drama de suspenso disponible en Netflix narra la historia de un ingeniero que se ve envuelto en el oscuro mundo del narcotráfico en Medellín
La película aborda el narcotráfico en Colombia, uno de los fenómenos que marcó profundamente la historia reciente del país y que fue llevado al cine en numerosas producciones colombianas. La mirada de Víctor Gaviria se suma a este tipo de relatos que exploran el impacto de este mundo en la sociedad colombiana.
Con su llegada a Netflix, Sumas y restas se incorpora al catálogo de series y películas de la plataforma y permite volver a descubrir una producción de Víctor Gaviria centrada en el narcotráfico y en la realidad social de Colombia.
La película, estrenada originalmente en 2004, se presenta como una alternativa para quienes buscan cine colombiano y producciones relacionadas con uno de los capítulos más complejos de la historia del país.
Netflix: de qué trata la película Sumas y restas
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Sumas y restas versa: "Medellín, años 80. Un ingeniero se involucra en el mundo del narcotráfico cuando necesita dinero para un proyecto, pero la situación pronto se le va de las manos".
Santiago Restrepo es un ingeniero civil que vive en la ciudad de Medellín con su familia y que debido a problemas económicos se introduce en el oscuro mundo del tráfico de drogas al relacionarse con Gerardo, un traqueto que empieza a tener poder en la ciudad.
Su amistad parece inquebrantable, tanto por las fiestas decadentes como por la aparente prosperidad sin límites que le ofrece Gerardo. Sin embargo, el verdadero ser del traqueto se revela por la muerte violenta de su hermano y por el fracaso estrepitoso de su primer envío de cocaína.
De esta forma Santiago se convierte en el objetivo de un plan macabro trazado por Gerardo: su secuestro extorsivo. La acomodada familia del ingeniero no tiene otra opción que pagar el cuantioso rescate pedido por los secuaces de Gerardo, ante las violentas amenazas de éstos.
Pero Gerardo no se sale con la suya: resulta baleado en un restaurante por sicarios pagados por el otro socio de Santiago, principal afectado por el fallido envío de la droga.
Netflix: tráiler de la película Sumas y restas
Reparto de Sumas y restas, película de Netflix
- Alonso Arias
- Maria Isabel Gaviria
- Fredy York Monsalve
- Ana María Naranjo
- Fabio Restrepo
- José Rincón
- Juan Carlos Uribe
- Ana Isabel Velásquez
Dónde ver la película Sumas y restas, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Sumas y restas se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Sumas y restas se puede alquilar en Prime Video.
- España: la película Sumas y restas se puede ver en Movistar Plus.
En pocas palabras
- Netflix: Estrenó la película colombiana "Sumas y restas", que aborda el narcotráfico en Medellín.
- Trama: Un ingeniero se ve envuelto en el mundo del narcotráfico por problemas económicos, lo que desencadena una espiral de violencia y secuestro.
- Disponibilidad: La producción de Víctor Gaviria, lanzada originalmente en 2004, está disponible para ver en Netflix en Latinoamérica.