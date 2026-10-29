Lucrecia Martel en Mendoza: el cine como artefacto para alterar la percepción y abrir el diálogo

Fiel a su estilo provocador y directo, la realizadora salteña tomó distancia de las etiquetas solemnes: "Me gusta la gente que trabaja. No me considero una artista", disparó en el arranque. Al abordar el sentido de filmar, sostuvo que el cine es un pretexto para el encuentro: "¿Qué utilidad tiene hacer películas? Conversar. El objeto película está al medio de lo que interesa. Ni siquiera me importa si a los demás les gusta lo que hice; el cine debe alterar tu percepción del mundo. Es como una droga: no consumamos drogas, pero sí debemos producirlas".

Entre risas del público al confundir las acequias mendocinas con "alcantarillas", Martel profundizó en temas de fuerte actualidad. Al ser consultada sobre el impacto de la inteligencia artificial, advirtió: "Le tememos porque está en manos de gente poderosa que piensa que no hacemos falta. ¿Por qué nos obligamos a padecerla en lugar de usarla para proteger el archivo histórico?". Asimismo, remarcó la importancia de la educación pública para transformar la realidad y sentenció: "Es la hora del cine, del arte y la literatura. Debemos revisar el mito fundacional".