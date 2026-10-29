La presencia de Lucrecia Martel generó una convocatoria masiva que obligó a replantear la logística del evento. Inicialmente programada en el Teatro Quintanilla, la charla magistral se trasladó al Teatro Mendoza (calle San Juan) tras agotarse rápidamente los cupos de inscripción. La actividad formó parte de la programación del Festival Latinoamericano de Arte y Tecnología (FLAT).
Lucrecia Martel en Mendoza: el cine como artefacto para alterar la percepción y abrir el diálogo
La aclamada directora argentina pasó por la provincia en el marco del Festival FLAT. Ante una sala colmada en el Teatro Mendoza, reflexionó sobre el rol del arte, la inteligencia artificial, la memoria histórica y su próximo proyecto
Fiel a su estilo provocador y directo, la realizadora salteña tomó distancia de las etiquetas solemnes: "Me gusta la gente que trabaja. No me considero una artista", disparó en el arranque. Al abordar el sentido de filmar, sostuvo que el cine es un pretexto para el encuentro: "¿Qué utilidad tiene hacer películas? Conversar. El objeto película está al medio de lo que interesa. Ni siquiera me importa si a los demás les gusta lo que hice; el cine debe alterar tu percepción del mundo. Es como una droga: no consumamos drogas, pero sí debemos producirlas".
Entre risas del público al confundir las acequias mendocinas con "alcantarillas", Martel profundizó en temas de fuerte actualidad. Al ser consultada sobre el impacto de la inteligencia artificial, advirtió: "Le tememos porque está en manos de gente poderosa que piensa que no hacemos falta. ¿Por qué nos obligamos a padecerla en lugar de usarla para proteger el archivo histórico?". Asimismo, remarcó la importancia de la educación pública para transformar la realidad y sentenció: "Es la hora del cine, del arte y la literatura. Debemos revisar el mito fundacional".
Hacia el final, repasó hitos de su carrera, como el origen de Zama (basada en el libro del mendocino Antonio di Benedetto) tras frustrarse el proyecto de El Eternauta y el compromiso político de su documental Nuestra Tierra, el cual está disponible en la actualidad en Netflix.
¿Cuál es el próximo proyecto de Lucrecia Martel?
La realizadora audiovisual ha confirmado en varias entrevistas que su próximo proyecto será una película de ciencia ficción. "Voy a intentar hacer un éxito de público, algo que nunca me salió. Es ciencia ficción, pero sin caer en la destrucción o la distopía", confirmó.
En pocas palabras
- Lucrecia Martel: reflexionó sobre el cine como artefacto para alterar la percepción.
- Festival FLAT: la directora participó en Mendoza, agotando las entradas en el Teatro Mendoza.
- Próximo proyecto: Martel prepara una película de ciencia ficción con ambición de éxito de público.