Lucrecia Martel estrena en cines un nuevo documental relacionado con el crimen de Javier Chocobar

Nuestra Tierra | Trailer | Lucrecia Martel

Para poder realizar este documental, Martel estuvo trabajando más de 14 años, y la realizadora quiso retratar la lentitud del sistema judicial, la falta de castigo efectivo y el racismo estructural que atraviesa a la sociedad en Argentina.

¿Quién fue Javier Chocobar y qué le ocurrió?

El 12 de octubre de 2009, Javier Chocobar, 68 años, fue asesinado a tiros cuando se encontraba junto a compañeros defendiendo el territorio de la Comunidad Indígena "Los Chuschagasta", ubicada en la localidad de Trancas, Tucumán.

Durante el ataque, también resultaron heridos Emilio Mamani y Andrés Mamani. Tras varios años de burocracia y de esperar los tiempos de la justicia, en septiembre de 2021 la Corte Suprema de Tucumán confirmó la sentencia contra los tres autores señalados por el crimen. Sin embargo al no expedirse sobre los recursos presentados, las personas condenadas siguen en libertad, y la comunidad continúa en riesgo.

Javier Chocobar El nuevo documental de Lucrecia Martel parte del asesinato de Javier Chocobar.

"El crimen fue en el 2009, el juicio recién se llevó a cabo en el 2018, los imputados fueron condenados y puestos en prisión preventiva hasta que la sentencia quedara firme. En el 2020 fueron puestos en libertad porque los jueces de la segunda instancia no se habían pronunciado. No tuvieron tiempo en un año de cuarentena en el que no tenían nada que hacer. En 2021, el asesino murió de COVID. Los dos expolicías cómplices siguen en libertad", aseguró Lucrecia Martel.