Disney Plus tiene la serie española de 6 capítulos donde Rodrigo de la Serna se roba todo el protagonismo, un thriller completo, se trata de Los sin nombre.
Rodrigo de la Serna brilla con la serie española de sólo 6 capítulos
Rodrigo de la Serna arrasa en Disney Plus con la serie española que te quitará la respiración por sus brutales giros inesperados
Los sin Nombre es un thriller lleno de giros de tuerca y de elementos tensos, es una historia sobre duelo y pérdida, pero también sobre creer en lo sobrenatural, sobre el fanatismo y sobre el funcionamiento de los grupos que se mueven al margen de la sociedad y que tienen creencias radicales, y, con solo 6 capítulos, es ideal para cuando quieres sentarte a ver algo de principio a fin y sin interrupciones.
La serie Los sin nombre se convirtió en una miniserie, que es tan brutal sobre la original y que expande la historia con más detalles, más elementos perturbadores y más historia.
Es una serie psicológica y de misterio, pero que también es aterradora, muy al estilo de lo que hace, por ejemplo, la serie True Detective.
Disney Plus: de qué trata la serie Los sin nombre
La serie española sigue a Claudia, una doctora que además es madre de una niña llamada Ángela. Una noche, Claudia y su hija son testigos de un accidente y, al ser doctora, ella decide bajarse a ayudar, pero, cuando está distraída, su hija baja del auto, se acerca a la mujer que se encontraba inconsciente en el pavimento y hace algo que llama la atención de decenas de personas que evadan convencida de que Ángela es muy especial, y también de los medios.
Al día siguiente, la niña desaparece misteriosamente de su casa, así que Claudia llama a las autoridades y una investigación arranca en el momento, pero, debido al error de uno de los detectives encargados del caso (llamado Salazar), todo termina en tragedia: con la muerte de la niña.
Disney Plus: reparto de la serie Los sin nombre
- Miren Ibarguren
- Rodrigo de la Serna
- Milena Smit
- Daniel Pérez Prada
Tráiler de la serie Los sin nombre
En pocas palabras
- Rodrigo de la Serna: brilla en la serie española "Los sin nombre" de Disney Plus.
- Trama: Un thriller psicológico y de misterio de 6 capítulos sobre duelo, pérdida y creencias radicales.
- Sinopsis: La serie narra la misteriosa desaparición y trágica muerte de la hija de una doctora.