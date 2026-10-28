Rodrigo de la Serna brilla con la serie española de sólo 6 capítulos

Es una serie psicológica y de misterio, pero que también es aterradora, muy al estilo de lo que hace, por ejemplo, la serie True Detective.

Disney Plus: de qué trata la serie Los sin nombre

La serie española sigue a Claudia, una doctora que además es madre de una niña llamada Ángela. Una noche, Claudia y su hija son testigos de un accidente y, al ser doctora, ella decide bajarse a ayudar, pero, cuando está distraída, su hija baja del auto, se acerca a la mujer que se encontraba inconsciente en el pavimento y hace algo que llama la atención de decenas de personas que evadan convencida de que Ángela es muy especial, y también de los medios.

Al día siguiente, la niña desaparece misteriosamente de su casa, así que Claudia llama a las autoridades y una investigación arranca en el momento, pero, debido al error de uno de los detectives encargados del caso (llamado Salazar), todo termina en tragedia: con la muerte de la niña.

Disney Plus: reparto de la serie Los sin nombre

Miren Ibarguren

Rodrigo de la Serna

Milena Smit

Daniel Pérez Prada

Tráiler de la serie Los sin nombre