La destacada directora y guionista argentina Lucrecia Martel visitará la provincia de Mendoza para protagonizar una charla abierta en la segunda edición del Festival Latinoamericano de Arte y Tecnología (FLAT 2026).
Lucrecia Martel llega a Mendoza en el marco del FLAT 2026: cuándo y dónde verla
Conocé todos los detalles de fecha, nueva sede y cómo asistir al evento que tendrá a la directora como protagonista
La presencia de la directora de producciones como "La ciénaga" ha generado gran expectativa en el ámbito cultural, motivando cambios logísticos para recibir a una mayor cantidad de público.
¿Dónde y cuándo se presentará Lucrecia Martel?
El encuentro con la cineasta se llevará a cabo el miércoles 28 de octubre a las 19. Si bien la actividad estaba programada originalmente en el Teatro Quintanilla, el enorme interés de la audiencia llevó a los organizadores a trasladar la charla al Teatro Mendoza, ubicado en calle San Juan 1427, de la Ciudad de Mendoza.
¿Cómo inscribirse para la charla?
El acceso a la actividad es totalmente gratuito. No obstante, debido a que la capacidad del Teatro Mendoza es limitada, por lo que se aconseja registrarse previamente a través del sitio web oficial del FLAT.
Desde la organización explicaron que el acceso al recinto el día del evento se realizará estrictamente por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala. Se aconseja acudir con anticipación.
La visita de Martel se enmarca en la propuesta del FLAT 2026, encuentro coproducido por el Centro de Experimentación y Estudios Sonoros (CEES) junto a la Subsecretaría de Cultura de la Ciudad de Mendoza. La edición actual reflexiona sobre las relaciones entre sonido, imagen y tecnologías para explorar nuevas formas de narrar y percibir el mundo.
La llegada de Martel a la provincia coincide con una etapa destacada de su carrera tras el reciente estreno de su primer largometraje documental, Nuestra tierra (coescrito con María Alché, y disponible en Netflix), enfocado en la lucha de la comunidad Chuschagasta, el colonialismo y los conflictos territoriales en el norte argentino.
En pocas palabras
- Lucrecia Martel en Mendoza: la directora dará una charla abierta en el FLAT 2026.
- Nueva Sede y Fecha: el evento se realizará el miércoles 28 de octubre a las 19:00 en el Teatro Mendoza.
- Inscripción Gratuita: el acceso es libre pero requiere registro previo en el sitio web oficial del FLAT.