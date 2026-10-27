Lucrecia Martel llega a Mendoza en el marco del FLAT 2026: cuándo y dónde verla

Lucrecia Martel brindará una charla en el marco del Festival Latinoamericano de Arte y Tecnología (FLAT 2026).

¿Cómo inscribirse para la charla?

El acceso a la actividad es totalmente gratuito. No obstante, debido a que la capacidad del Teatro Mendoza es limitada, por lo que se aconseja registrarse previamente a través del sitio web oficial del FLAT.

Desde la organización explicaron que el acceso al recinto el día del evento se realizará estrictamente por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala. Se aconseja acudir con anticipación.

La visita de Martel se enmarca en la propuesta del FLAT 2026, encuentro coproducido por el Centro de Experimentación y Estudios Sonoros (CEES) junto a la Subsecretaría de Cultura de la Ciudad de Mendoza. La edición actual reflexiona sobre las relaciones entre sonido, imagen y tecnologías para explorar nuevas formas de narrar y percibir el mundo.

Martel es la directora de producciones como "La ciénaga", "Nuestra tierra", "Zama", entre otras.

La llegada de Martel a la provincia coincide con una etapa destacada de su carrera tras el reciente estreno de su primer largometraje documental, Nuestra tierra (coescrito con María Alché, y disponible en Netflix), enfocado en la lucha de la comunidad Chuschagasta, el colonialismo y los conflictos territoriales en el norte argentino.