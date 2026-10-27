Una docente fue a cantar a un programa con Abel Pintos y la echaron de su suplencia por faltar

Perdió su suplencia docente por ir a cantar a la televisión y Abel Pintos fue directo: “¿Cómo vas a faltar?”

La echaron de su suplencia docente por ir a cantar a "Es mi sueño".

El cruce entre la docencia y la pasión por cantar protagonizó un insólito episodio en la televisión argentina. Fabiana Vega, una profesora de Matemática que decidió presentarse en el certamen musical Es mi sueño, fue destacada por su actuación, pero terminó viviendo una paradójica situación personal al contar en vivo que estar ahí le costó la pérdida de su puesto de trabajo en la escuela donde ejercía.

La participante se presentó en la pantalla de El Trece para competir en un duelo de canto junto a su compañera de dueto, Ailén Peralta, con quien interpretó la canción “Sin tu amor”. Alcanzó un puntaje total de 331 y superó el puntaje de su rival.