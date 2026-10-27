Una docente fue a cantar a un programa con Abel Pintos y la echaron de su suplencia por faltar

Durante el programa Es mi sueño, conducido por Guido Kaczka, Fabiana Vega tuvo una buena noche en el escenario, pero reveló que la aventura televisiva le costó su puesto de trabajo como docente y Abel Pintos fue directo con su opinión al respecto.
Perdió su suplencia docente por ir a cantar a la televisión y Abel Pintos fue directo: “¿Cómo vas a faltar?”
El cruce entre la docencia y la pasión por cantar protagonizó un insólito episodio en la televisión argentina. Fabiana Vega, una profesora de Matemática que decidió presentarse en el certamen musical Es mi sueño, fue destacada por su actuación, pero terminó viviendo una paradójica situación personal al contar en vivo que estar ahí le costó la pérdida de su puesto de trabajo en la escuela donde ejercía.
La participante se presentó en la pantalla de El Trece para competir en un duelo de canto junto a su compañera de dueto, Ailén Peralta, con quien interpretó la canción “Sin tu amor”. Alcanzó un puntaje total de 331 y superó el puntaje de su rival.
Sin embargo, después de la definición. su imagen se vio envuelta en polémica. Al terminar de cantar, el reconocido conductor resaltó la labor educativa de la concursante. Allí la docente aprovechó el espacio para mandar un saludo a sus alumnos, comentando que después le reclamaban sus ausencias. En ese momento, se dio a conocer que los mismos que la habían despedido de la institución educativa también le estaban haciendo reclamos.
La sincera confesión de la mujer desató una picante y divertida intervención del jurado Abel Pintos, quien entre risas fue duro con su opinión: “Vos eras la suplente y además faltaste. Vos tenías que suplir al que faltaba, ¿cómo vas a faltar?”.
Pese a ello, la mujer celebró su nuevo paso en la siguiente etapa del certamen.
En pocas palabras
- Docente suplente: Fabiana Vega fue despedida de su puesto por faltar a trabajar para concursar en un programa de canto.
- Abel Pintos: el jurado cuestionó su ausencia: "¿Cómo vas a faltar?".
- Participación: la concursante avanzó de etapa en el certamen de canto a pesar de la polémica.