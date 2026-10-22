Una maestra se jubiló después de 33 años y un pueblo de Lavalle salió a despedirla

“Llegué con 23 años a la escuela y hoy tengo 57. Parte de mi vida la pasé ahí y parte de mi corazón quedó en ese distrito”, contó todavía emocionada por lo que había vivido.

“Llegué con 23 años a la escuela y hoy tengo 57. Parte de mi vida la pasé ahí y parte de mi corazón quedó en ese distrito”, contó.

Su trayectoria puede resumirse en una cifra, 33 años en la misma institución, pero lo que ocurrió durante ese tiempo no entra en ningún registro administrativo. María Laura vio crecer a sus alumnos, los acompañó en sus primeros aprendizajes y, con el correr de las décadas, comenzó a recibir en su sala a los hijos de aquellos mismos chicos que alguna vez se sentaron frente a ella.

La historia se repitió hasta convertirse en una marca de su carrera: dos generaciones pasaron por sus manos. Los niños que había recibido en el jardín regresaron años después como madres y padres, esta vez llevando a sus propios hijos para que comenzaran el mismo recorrido.

La maestra y sus dos generaciones de alumnos

Este martes, esa continuidad se hizo especialmente visible. Algunos de aquellos alumnos ya tienen 38 años y volvieron a la escuela para compartir un desayuno con María Laura y sus hijos, que hoy también están en su sala. Entre anécdotas y recuerdos, la mañana se convirtió en una oportunidad para mirar hacia atrás y reconocer todo lo que había sucedido desde aquel primer día.

La escuela Policía Federal, de turno único, fue durante más de tres décadas su lugar de trabajo, pero también un espacio de pertenencia. María Laura destacó el vínculo con sus compañeras, el equipo docente y la conducción de la institución, a cargo de una directora que asumió este año y a quien describió con mucho afecto. En ese ámbito, dijo, se trabaja con armonía y con un acompañamiento recíproco entre la escuela y las familias.

La escuela Policía Federal, de turno único, fue durante más de tres décadas su lugar de trabajo.

Ese cariño quedó a la vista cuando terminó la jornada. Afuera del establecimiento, sus familiares y vecinos la esperaban para despedirla. La comunidad había organizado un recibimiento que transformó el final de su último día laboral en un reconocimiento colectivo.

María Laura no ocultó lo que significó para ella. Después de tantos años de compartir la vida cotidiana con las familias de El Chilcal, encontrarse con todos allí, esperándola, fue una manera de comprobar que el vínculo construido durante su carrera iba mucho más allá de las obligaciones de su profesión.

"El cariño no entiende de despedidas"

“Las etapas terminan, pero el cariño no entiende de despedidas”, les dijo. Y enseguida dejó en claro que jubilarse no significaba desaparecer de la vida de quienes la acompañaron durante tantos años.

Su compromiso con la comunidad también se expresa fuera del aula. Junto con su hermana Valeria, participa en distintas acciones solidarias y sociales, una tarea que quiere continuar aun después de retirarse de la docencia. Porque, aunque este martes haya cerrado una etapa profesional, su relación con las familias del distrito no depende de un horario escolar.

Las cartas de despedida de alumnos y padres. "Un día inolvidable", dijo.

A lo largo de su carrera, además, fue distinguida como docente del año, un reconocimiento a su labor que se suma a los recuerdos que hoy conserva de la escuela. Sin embargo, al hablar de su despedida, María Laura vuelve una y otra vez a las personas, a los chicos que tuvo en su sala, a los padres que regresaron con sus hijos y a quienes decidieron esperarla en la puerta para decirle adiós.

A lo largo de su carrera, además, fue distinguida como docente del año, un reconocimiento a su labor que se suma a los recuerdos que hoy conserva de la escuela.

En una profesión en la que muchas veces el resultado del trabajo se descubre con el paso del tiempo, ella pudo verlo de cerca. Los niños que acompañó en sus primeros años de vida crecieron, formaron sus propias familias y confiaron en ella para que sus hijos también comenzaran allí su camino educativo.

Ahora vendrá otra etapa, con nuevos tiempos y otras rutinas. Pero hay algo que no cambia: el lugar que ocupa en la memoria de las familias de El Chilcal.