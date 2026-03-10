La segunda noche de show luego de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 comenzó este martes con un diluvio: así, cerca de las 20.30 la tormenta desatada en la zona del teatro griego Frank Romero Day no daba tregua y se generó una duda sobre la posibilidad de suspender las actuaciones.
Abel Pintos anunció que se suspendió su show en la Fiesta Nacional de la Vendimia
Hubo mucha confusión porque desde la organización no hubo una comunicación oficial. Pero el músico publicó una historia en donde lo anunciaba
Por este motivo, Abel Pintos anunció en su estado de Instagram que suspendería su presentación, con posibilidades de reprogramarlo, "si Dios quiere" -tal y como él lo dijo- para el próximo domingo.
De todas maneras, no se ha confirmado desde la organización del evento la suspensión de Maggie Cullen, Campedrinos, y Ángela Leiva.
La lluvia marcó los eventos de la Fiesta Nacional de la Vendimia
Este martes es el segundo día en el que la lluvia es la verdadera protagonista de la Vendimia 2026, ya que el Acto Central que se realizaría el sábado 7 de marzo debió reprogramarse. Este martes comenzó una lluvia abundante al mismo tiempo que la gente empezaba a llegar al teatro griego.
Al ver que la lluvia no paraba, muchos de los espectadores decidieron retirarse y cerca de las 21 personas de la organización decidieron cortar la subida al lugar, lo que aumentó la confusión acerca de si el show se suspendería o no.
Los paraguas y pilotos cotizaron muy caros en el Frank Romero Day
Los participantes que llegaron con sus canastos con mate, preparados para el show y a los que la lluvia los tomó por sorpresa tenían dos caminos: o mojarse ellos y sus pertenencias, o comprar paraguas y pilotos que algún vendedor que vio la oportunidad llevó hasta la subida al teatro griego.
Sin embargo, los precios se fueron a las nubes: un piloto de nylon costaba 5.000 pesos y un paraguas, al menos 15.000 pesos. Por momentos, la situación se volvió inmanejable y las fanáticas de Abel Pintos, decidieron retirarse del lugar.