Abel Pintos anunció que se suspendió su show en la Fiesta Nacional de la Vendimia

Embed - Lluvias en el inicio de la segunda noche de espectáculos en el Frank Romero Day

La lluvia marcó los eventos de la Fiesta Nacional de la Vendimia

Este martes es el segundo día en el que la lluvia es la verdadera protagonista de la Vendimia 2026, ya que el Acto Central que se realizaría el sábado 7 de marzo debió reprogramarse. Este martes comenzó una lluvia abundante al mismo tiempo que la gente empezaba a llegar al teatro griego.

Embed - El agua llegaba a los tobillos en el Teatro Frank Romero Day

Al ver que la lluvia no paraba, muchos de los espectadores decidieron retirarse y cerca de las 21 personas de la organización decidieron cortar la subida al lugar, lo que aumentó la confusión acerca de si el show se suspendería o no.

lluvias vendimia 2026 frank romero day Algunas fanáticas -sobre todo de Abel Pintos- comenzaron a retirarse del teatro griego Frank Romero Day. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Los paraguas y pilotos cotizaron muy caros en el Frank Romero Day

Los participantes que llegaron con sus canastos con mate, preparados para el show y a los que la lluvia los tomó por sorpresa tenían dos caminos: o mojarse ellos y sus pertenencias, o comprar paraguas y pilotos que algún vendedor que vio la oportunidad llevó hasta la subida al teatro griego.

lluvias mendoza vendimia 2026 Mucha confusión generó la falta de una decisión oficial de suspender la noche de folclore de la Vendimia 2026. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Sin embargo, los precios se fueron a las nubes: un piloto de nylon costaba 5.000 pesos y un paraguas, al menos 15.000 pesos. Por momentos, la situación se volvió inmanejable y las fanáticas de Abel Pintos, decidieron retirarse del lugar.