El temporal de lluvia en plena Vendimia dejó familias en Lavalle que lo perdieron todo

Mientras Mendoza vive uno de los momentos más importantes de su calendario con la Fiesta Nacional de la Vendimia —que este año celebra 90 ediciones—, en algunos rincones de la provincia la lluvia trajo preocupación y pérdidas. En Colonia Italia, en el departamento de Lavalle, varias familias pasaron la madrugada del domingo intentando salvar lo que podían del agua que se metió en sus casas.
Una de ellas es Patricia Jessica Carmona, vecina de Villa Cariño, quien contó que el temporal la sorprendió durante la noche del sábado y la madrugada del domingo. “Con la intensa lluvia se me inundó la casa, se me mojaron los muebles y la pared de la casa está ladeada. Nunca esperamos esto”, relató con tristeza.
La situación no fue aislada. Según explicó la mujer, varios vecinos del barrio también resultaron afectados. “Hay familias que se han inundado y se les han mojado todas las cosas. Acá en el barrio hay varias familias que la están pasando mal”, contó.
Durante la mañana del domingo, muchos vecinos comenzaron a acomodar lo que quedó en pie e intentaban reparar los techos para evitar que el agua vuelva a entrar. “Están haciendo todo lo posible para no mojarse otra vez”, explicó Patricia, mientras también trataba de ordenar lo que quedó en su casa.
La mujer vive sola y, a pesar del golpe, decidió quedarse para intentar recomponer de a poco su vivienda. “Ahora voy a ordenar un poco. Mi hermano va a estar un rato conmigo y después me vuelvo para mi casa. Yo vivo sola, realmente”, dijo.
En medio de esta difícil situación, comenzaron a llegar gestos de solidaridad. Desde el comedor Horneritos, de Mendoza, están organizando una colecta para ayudar a las familias afectadas por el temporal. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse con Gabriela Carmona (261 3136783) o con Yesica (261 5669889, alias Patricia.530.soda.m) para acercar donaciones destinadas a los vecinos de Colonia Italia que hoy intentan reconstruir lo perdido.
Lluvias intensas en toda Mendoza y cambios en la agenda vendimial
El temporal que afectó a familias de Lavalle también se sintió con fuerza en distintos puntos de la provincia durante el fin de semana.
En Godoy Cruz se registraron lluvias intensas durante la noche y la madrugada, mientras que en Luján de Cuyo vecinos reportaron precipitaciones muy fuertes. En San Rafael, en tanto, la lluvia se extendió durante casi tres horas de manera sostenida antes de detenerse.
Las precipitaciones se dieron en pleno desarrollo de la agenda de la Fiesta Nacional de la Vendimia, que este año celebra su edición número 90.
Debido a las condiciones climáticas, también se dispuso la suspensión de la Vendimia Solidaria, uno de los eventos tradicionales que reúne a empresarios, artistas y referentes sociales para recaudar fondos con fines benéficos.