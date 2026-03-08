El temporal de lluvia en plena Vendimia dejó familias en Lavalle que lo perdieron todo

Durante la mañana del domingo, muchos vecinos comenzaron a acomodar lo que quedó en pie e intentaban reparar los techos para evitar que el agua vuelva a entrar. “Están haciendo todo lo posible para no mojarse otra vez”, explicó Patricia, mientras también trataba de ordenar lo que quedó en su casa.

comedor horneritos manda cajas El comedor Horneritos inició una campaña para llevar donaciones a Lavalle.

La mujer vive sola y, a pesar del golpe, decidió quedarse para intentar recomponer de a poco su vivienda. “Ahora voy a ordenar un poco. Mi hermano va a estar un rato conmigo y después me vuelvo para mi casa. Yo vivo sola, realmente”, dijo.

barrio colon italia lavalle Colonia Italia, en Lavalle. Sin embargo, las lluvias afectaron gran parte de la provincia.

En medio de esta difícil situación, comenzaron a llegar gestos de solidaridad. Desde el comedor Horneritos, de Mendoza, están organizando una colecta para ayudar a las familias afectadas por el temporal. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse con Gabriela Carmona (261 3136783) o con Yesica (261 5669889, alias Patricia.530.soda.m) para acercar donaciones destinadas a los vecinos de Colonia Italia que hoy intentan reconstruir lo perdido.

Lluvias intensas en toda Mendoza y cambios en la agenda vendimial

El temporal que afectó a familias de Lavalle también se sintió con fuerza en distintos puntos de la provincia durante el fin de semana.

En Godoy Cruz se registraron lluvias intensas durante la noche y la madrugada, mientras que en Luján de Cuyo vecinos reportaron precipitaciones muy fuertes. En San Rafael, en tanto, la lluvia se extendió durante casi tres horas de manera sostenida antes de detenerse.

casa yesica lavalle Las viviendas precarias, las más afectadas no solo en Lavalle sino en los distintos sectores periféricos.

Las precipitaciones se dieron en pleno desarrollo de la agenda de la Fiesta Nacional de la Vendimia, que este año celebra su edición número 90.

Debido a las condiciones climáticas, también se dispuso la suspensión de la Vendimia Solidaria, uno de los eventos tradicionales que reúne a empresarios, artistas y referentes sociales para recaudar fondos con fines benéficos.