Pronóstico del tiempo: siguen los días nublados con posibles lloviznas y nevadas en la cordillera

El doctor en meterología Maximiliano Viale señaló a radio Nihuil que las lluvias y lloviznas continuarán especialmente hacia el oeste del Gran Mendoza, al pie de la cordillera de los andes. Además, en el Valle de Uco se registraron bancos de niebla o neblina por diferentes sectores..

Viale indicó que este lunes se espera una máxima de 13 grados, con cielo nublado y probabilidad de lluvias o lloviznas. Mientras que el martes será un día muy parecido con 9 grados de mínima y 14 grados de máxima.