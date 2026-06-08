Las lluvias y lloviznas se mantendrán por lo menos hasta el martes, según el pronóstico del tiempo. Desde el miércoles el cielo podría despejarse y salir el sol. Por otro lado, se esperan nevadas en la alta montaña y podrían complicar el tránsito por el Paso Cristo Redentor.
Pronóstico del tiempo: siguen los días nublados con posibles lloviznas y nevadas en la cordillera
La nubosidad persistente, lloviznas y poca amplitud térmica estarán presentes en el comienzo de esta semana, según el pronóstico del tiempo
El doctor en meterología Maximiliano Viale señaló a radio Nihuil que las lluvias y lloviznas continuarán especialmente hacia el oeste del Gran Mendoza, al pie de la cordillera de los andes. Además, en el Valle de Uco se registraron bancos de niebla o neblina por diferentes sectores..
Viale indicó que este lunes se espera una máxima de 13 grados, con cielo nublado y probabilidad de lluvias o lloviznas. Mientras que el martes será un día muy parecido con 9 grados de mínima y 14 grados de máxima.
Desde el miércoles se restablece un poco con la salida del sol, cielo poco nuboso y una máxima que rodará los 16 grados.
El pronóstico del tiempo anticipa nevadas en alta montaña
Maximiliano Viale indicó que desde la noche del martes y el miércoles comenzarían las nevadas aunque serán de intensidad moderada a débil.
El jueves se espera una ventana sin precipitaciones, según el pronóstico del tiempo. Pero desde el viernes hacia el fin de semana se esperan nevadas nuevamente pero no se sabe todavía la intensidad que tendrán la misma.