Una poderosa lluvia dejó gente atrapada en el agua: la tormenta causó estragos en calles y accesos del gran Mendoza

El hecho ocurrió puntualmente debajo del puente de la calle Adolfo Calle, el primero de los que se encuentra quien transíta de norte a sur. En las imágenes podemos ver al hombre con su cuerpo tapado hasta casi su cintura por el agua, intentando mover su camioneta Eco Sport.

No es la primera vez que producto de una tormenta, este sector del Acceso Sur se inunda. Inclusive, hay otro video en el cual se puede ver como conductores que estaban por ingresar a esta calle, frenaban al darse cuenta que cruzar esa laguna de agua de lluvia era una travesía muy difícil de superar.

Además se conocieron imágenes del Parque General San Martín, en el cual prácticamente no se podían distingir las acequias por la cantidad de agua que circulaba.

En el caso del departamento de Guaymallén, también se alertó la caída de granizo.

Por el pronóstico del tiempo postergaron la Fiesta de la Vendimia 2026

Las condiciones de severas tormentas para el sábado, especialmente en el Gran Mendoza donde rige una alerta naranja, obligó a las autoridades de la provincia a suspender y postergar la Vendimia 2026 y elección de la reina para garantizar la seguridad de todos los mendocinos y visitantes.

Así llueve en el Teatro Griego

Vía @GerardoGmez2 — Matias Pascualetti (@MATIPASCUALETTI) March 7, 2026

Tras esta definición, el Gobierno señaló que el Acto Central se realizará en la noche del domingo, cuando se haga después del espectáculo vendimial la elección y coronación de la nueva soberana de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

De todas formas, el pronóstico del tiempo para el domingo también indica probables lluvias o tormentas para la noche, aunque por el momento no hay alerta meteorológica para ese momento.