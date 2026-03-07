Una poderosa lluvia dejó gente atrapada en el agua: la tormenta causó estragos en calles y accesos del gran Mendoza

Como adelantaban los pronósticos, la lluvia azotó al Gran Mendoza con enormes cantidades de agua que causaron grandes estragos en los distintos departamentos. Calles colapsadas, acequias desbordadas y hasta accesos inundados son algunas de las postales que ha dejado la tormenta.
La lluvia ha dejado enorme destrozos a lo largo de los departamentos del Gran Mendoza, complicando especialmente la circulación de quienes se manejan en auto. Inclusive el canal Casique Guaymallén llegó a verse casi a su límite en ciertas partes del camino que recorre el Acceso Norte.
Video: un auto quedó atrapado en el Acceso Sur
Gracias a un video compartido en la cuenta de Twitter de Matías Pascualetti, se pudo conocer una grave situación que se vivió durante plena tormenta, debajo de uno de los puentes del Acceso Sur. Un hombre debió mover su camioneta empujando, porque dejó de funcionar mientras intentaba pasar una laguna que se formó por el agua.
El hecho ocurrió puntualmente debajo del puente de la calle Adolfo Calle, el primero de los que se encuentra quien transíta de norte a sur. En las imágenes podemos ver al hombre con su cuerpo tapado hasta casi su cintura por el agua, intentando mover su camioneta Eco Sport.
No es la primera vez que producto de una tormenta, este sector del Acceso Sur se inunda. Inclusive, hay otro video en el cual se puede ver como conductores que estaban por ingresar a esta calle, frenaban al darse cuenta que cruzar esa laguna de agua de lluvia era una travesía muy difícil de superar.
Además se conocieron imágenes del Parque General San Martín, en el cual prácticamente no se podían distingir las acequias por la cantidad de agua que circulaba.
En el caso del departamento de Guaymallén, también se alertó la caída de granizo.
Por el pronóstico del tiempo postergaron la Fiesta de la Vendimia 2026
Las condiciones de severas tormentas para el sábado, especialmente en el Gran Mendoza donde rige una alerta naranja, obligó a las autoridades de la provincia a suspender y postergar la Vendimia 2026 y elección de la reina para garantizar la seguridad de todos los mendocinos y visitantes.
Tras esta definición, el Gobierno señaló que el Acto Central se realizará en la noche del domingo, cuando se haga después del espectáculo vendimial la elección y coronación de la nueva soberana de la Fiesta Nacional de la Vendimia.
De todas formas, el pronóstico del tiempo para el domingo también indica probables lluvias o tormentas para la noche, aunque por el momento no hay alerta meteorológica para ese momento.