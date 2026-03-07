Valeria Lynch llega a Mendoza con un show en el Arena Maipú

La cita en el Arena Maipú funcionará como un reencuentro íntimo y masivo a la vez, donde Valeria Lnch realizará un recorrido exhaustivo por su cancionero popular, aquel que le valió ser elegida por el New York Times como una de las cinco mejores cantantes del mundo.

Valeria Lynch 2 Valeria Lynch se presentará en el Arena Maipú.

Con una trayectoria que supera las cinco décadas, Lynch llega a nuestra provincia respaldada por un palmarés de más de 40 premios internacionales y una formación integral que le permitió conquistar tanto los ránkings de venta de discos durante más de 4 décadas como los escenarios de comedias musicales en diversos países. Considerada una de las máximas embajadoras de la música popular argentina, su vigencia quedó demostrada a fines del año pasado con sus cuatro funciones sold out en el Gran Rex de Buenos Aires.