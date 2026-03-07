Valeria Lynch, una de las voces femeninas más emblemática de la música argentina, se presentará el próximo sábado 21 de marzo a las 22 en el Arena Maipú Stadium (Emilio Civit y Maza). El espectáculo se enmarca en el inicio de un tour que la llevará por los escenarios más importantes de Latinoamérica y Europa durante 2026. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Ticketek y de forma presencial, únicamente en efectivo, en la boletería del estadio.
Valeria Lynch llega a Mendoza con un show en el Arena Maipú
Tras agotar 4 funciones en el Teatro Gran Rex en 2025 e iniciar su gira internacional para 2026, la artista regresa a la provincia para repasar sus más de 50 años de trayectoria en una noche que promete ser inolvidable
La cita en el Arena Maipú funcionará como un reencuentro íntimo y masivo a la vez, donde Valeria Lnch realizará un recorrido exhaustivo por su cancionero popular, aquel que le valió ser elegida por el New York Times como una de las cinco mejores cantantes del mundo.
Con una trayectoria que supera las cinco décadas, Lynch llega a nuestra provincia respaldada por un palmarés de más de 40 premios internacionales y una formación integral que le permitió conquistar tanto los ránkings de venta de discos durante más de 4 décadas como los escenarios de comedias musicales en diversos países. Considerada una de las máximas embajadoras de la música popular argentina, su vigencia quedó demostrada a fines del año pasado con sus cuatro funciones sold out en el Gran Rex de Buenos Aires.
Consagrada en todas las latitudes desde sus inicios a finales de los años 60, la intérprete de éxitos inoxidables como "Me das cada día más", "Ámame en cámara lenta", "La extraña dama", "Como una loba" o "Muñeca rota" entre otras canciones nuevas como "Deja de matarme", continúa trascendiendo fronteras. Este show en Mendoza no solo representa una oportunidad para el público local de disfrutar de su potencia vocal en vivo, sino que también marca el pulso de una carrera que, lejos de detenerse, se expande con una ambiciosa agenda internacional durante 2026.