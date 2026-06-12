El espectáculo “Volver a mirarnos” se presentará el 17 de junio a las 20.30 en el Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén). Con música, narración y una puesta escénica protagonizada por niños, jóvenes y adultos, la propuesta busca generar una reflexión sobre la conexión humana y la vida en comunidad. Las entradas ya están disponibles a través de EntradaWeb.
"Niños al rescate de adultos": una muestra artística que tiene la misión de volver a conectar con lo esencial
La propuesta reunirá en escena a estudiantes de canto, guitarra, piano y percusión, desde los 3 años en adelante.
A veces, en medio de las pantallas, las obligaciones y el ritmo acelerado de todos los días, olvidamos detenernos a mirar. Mirar a quienes tenemos cerca, a la naturaleza, a nuestra propia historia. Con esa premisa nace “Volver a mirarnos”, la muestra artística de mitad de año que Fundación Clap: Arte y Comunidad presentará el próximo miércoles.
La propuesta reunirá en escena a estudiantes de canto, guitarra, piano y percusión, desde los 3 años en adelante. Se tratará de un espectáculo que combina música, narración y recursos escénicos para contar una historia que interpela a públicos de todas las edades.
Misión rescate
A través de un hilo conductor, especialmente diseñado para la ocasión, serán los niños y niñas quienes asumirán el rol de protagonistas de una particular “misión rescate”: despertar a los adultos de la rutina cotidiana y recordarles aquello que muchas veces queda relegado por las exigencias del día a día.
“En esta obra los niños vienen al rescate de los adultos. Son ellos quienes nos preguntan por qué estamos tan apurados, tan pendientes de las pantallas y tan desconectados de lo que sentimos. A través de la música, la propuesta invita a volver a encontrarnos con nosotros mismos, con los demás, con la naturaleza y con nuestra identidad como comunidad”, señaló Cynthia Eva Lozada, presidenta de Fundación Clap.
De esta manera, la puesta invita a reflexionar sobre la desconexión en los vínculos, el valor de la memoria, la importancia del contacto con la naturaleza y la necesidad de fortalecer el sentido de comunidad. Todo ello a través del lenguaje universal de la música y el arte.
“Desde Fundación Clap buscamos generar espacios de encuentro donde personas de todas las edades puedan compartir el arte como una experiencia colectiva, capaz de emocionar, transformar y crear vínculos”, expresó Lozada, que estudió Música Popular en la UNCuyo y es Vocal Coach certificada.
Más que una muestra artística, “Volver a mirarnos” propone una experiencia sensible y participativa, en la que cada canción y cada escena funcionan como una invitación a detenerse por un momento y recuperar aquello que nos conecta con nuestra esencia.
La actividad está abierta a toda la comunidad y busca convocar a familias, amigos y vecinos a compartir una noche donde el arte será el puente para reencontrarse con lo verdaderamente importante.
Acerca de Fundación Clap: Arte y Comunidad
Fundación Clap es una institución dedicada al desarrollo artístico y humano, promoviendo el acceso a la formación musical y fomentando la construcción de vínculos comunitarios a través de la cultura. Su trabajo busca generar espacios de aprendizaje, encuentro y expresión para personas de todas las edades.