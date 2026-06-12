"Niños al rescate de adultos": una muestra artística que tiene la misión de volver a conectar con lo esencial

Fundación Clap 1

Misión rescate

A través de un hilo conductor, especialmente diseñado para la ocasión, serán los niños y niñas quienes asumirán el rol de protagonistas de una particular “misión rescate”: despertar a los adultos de la rutina cotidiana y recordarles aquello que muchas veces queda relegado por las exigencias del día a día.

“En esta obra los niños vienen al rescate de los adultos. Son ellos quienes nos preguntan por qué estamos tan apurados, tan pendientes de las pantallas y tan desconectados de lo que sentimos. A través de la música, la propuesta invita a volver a encontrarnos con nosotros mismos, con los demás, con la naturaleza y con nuestra identidad como comunidad”, señaló Cynthia Eva Lozada, presidenta de Fundación Clap.

De esta manera, la puesta invita a reflexionar sobre la desconexión en los vínculos, el valor de la memoria, la importancia del contacto con la naturaleza y la necesidad de fortalecer el sentido de comunidad. Todo ello a través del lenguaje universal de la música y el arte.

“Desde Fundación Clap buscamos generar espacios de encuentro donde personas de todas las edades puedan compartir el arte como una experiencia colectiva, capaz de emocionar, transformar y crear vínculos”, expresó Lozada, que estudió Música Popular en la UNCuyo y es Vocal Coach certificada.

Más que una muestra artística, “Volver a mirarnos” propone una experiencia sensible y participativa, en la que cada canción y cada escena funcionan como una invitación a detenerse por un momento y recuperar aquello que nos conecta con nuestra esencia.

La actividad está abierta a toda la comunidad y busca convocar a familias, amigos y vecinos a compartir una noche donde el arte será el puente para reencontrarse con lo verdaderamente importante.

Acerca de Fundación Clap: Arte y Comunidad

Fundación Clap es una institución dedicada al desarrollo artístico y humano, promoviendo el acceso a la formación musical y fomentando la construcción de vínculos comunitarios a través de la cultura. Su trabajo busca generar espacios de aprendizaje, encuentro y expresión para personas de todas las edades.