Un temblor con epicentro en La Rioja se sintió también en Mendoza

El temblor ocurrió minutos después de las 14 y tuvo una intensidad moderada en Mendoza

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
El temblor se sintió también en Mendoza.

Un temblor que tuvo epicentro en La Rioja se hizo sentir en varias provincias, entre ellas Mendoza. El movimiento telúrico tuvo una intensidad moderada y no se reportaron consecuencias.

Según la información oficial del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el sismo ocurrió exactamente a las 14.13 de este sábado.

El epicentro fue al suroeste de La Rioja, a pocos kilómetros de la frontera con San Luis y San Juan. También cerca del norte de Mendoza.

El temblor tuvo una magnitud de 5.3 y una profundidad de 147 kilómetros, por lo que se hizo sentir en todo Cuyo y también en otras provincias como Córdoba, según reportes.

