Un temblor con epicentro en La Rioja se sintió también en Mendoza

Un temblor que tuvo epicentro en La Rioja se hizo sentir en varias provincias, entre ellas Mendoza. El movimiento telúrico tuvo una intensidad moderada y no se reportaron consecuencias.
Según la información oficial del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el sismo ocurrió exactamente a las 14.13 de este sábado.
El epicentro fue al suroeste de La Rioja, a pocos kilómetros de la frontera con San Luis y San Juan. También cerca del norte de Mendoza.
El temblor tuvo una magnitud de 5.3 y una profundidad de 147 kilómetros, por lo que se hizo sentir en todo Cuyo y también en otras provincias como Córdoba, según reportes.