El diálogo clave entre las 2 sospechosas de un crimen: "Nos mandamos cualquiera"

nicolas varas atropellado Nicolás Varas, la víctima del crimen en Guaymallén.

Pero especialmente se basó en más de 500 mensajes que intercambiaron las dos mujeres imputadas en la causa por el crimen. En uno de ellos, Rebeca Ortubia le dice "vamos a tener que decir que se nos cruzó y que ahí nosotros seguimos andando porque lo habíamos tirado y pensábamos que nos venían a pegar", como planificando una declaración para eludir sus responsabilidades.

Luego, la sospechoso del crimen le comenta a su presunta cómplice: "Tengo en el Instagram una cadena de oración. Qué culiado. Nos mandamos cualquiera. Lo llevamos abajo del auto, boluda. Si era no más tocarlo al chabón e irnos. Tocarlo y que quede ahí en el piso".

El abogado defensor de la sospechosa del crimen, Martín De Olano, se opuso al pedido de prisión preventiva o, al menos, que sea bajo la modalidad de arresto domiciliario. La jueza Mariana Gardey se tomó un cuarto intermedio para resolver la situación de Rebeca Ortubia en los próximos días.

atropellado guaymallen El momento en que ocurrió el crimen en Guaymallén.

Atropellado y crimen en Guaymallén

En la noche del 26 de diciembre pasado se produjo un altercado entre dos grupos de jóvenes que se encontraban en la Plaza del Encuentro de Guaymallén. De un lado estaban Lucas Tello con su hermano y las novias de ambos, mientras que del otro se encontraba Nicolás Varas, su hermana y las parejas de ambos. Las mujeres de ambos grupos comenzaron a discutir por problemas previos y se produjo una pelea. Una hipótesis sostiene que luego de ese episodio, el chico de 19 años y su cuñado se fueron con algunos teléfonos celulares de la otra facción.

La acusación sostiene que Lucas Tello se subió a su auto VW Gol con Micaela Lucero y Rebeca Ortubia como acompañantes y comenzaron a perseguirlos. Varios vehículos que circulaban en el lugar intentaron detener el accionar del conductor, ya que tenía intenciones de arrollar a los jóvenes. De hecho, un testigo declaró que escuchó a una mujer gritar desde el auto que pisara al joven.

lucas tello atropellado Lucas Tello manejaba el auto al momento del crimen.

Incluso Nicolás Varas se alcanzó a subir a un taxi con intenciones de evitar ser atropellado, pero el auto de Lucas Tello lo interceptó y obligó al taxista a que lo haga descender del auto.

Para la acusación está totalmente descartado que hubo una legítima defensa en el crimen. Por el contrario, la alevosía implica que atropellaron la víctima tras perseguirla y dejarla en un estado de indefensión, incluso arrastrándola por varios metros cuando ya estaba debajo del vehículo, lo que le produjo las graves lesiones -incluida la amputación de sus dos piernas- que terminaron con su vida en los primeros días de enero.