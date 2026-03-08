Tras la tormenta, llegó el día de la Fiesta y la elección de la Reina Nacional de la Vendimia

luciano pereyra Luciano Pereyra actuará este domingo tras la elección y coronación de la Reina Nacional de la Vendimia. Foto: Subsecretaría de Cultura.

Después de la coronación cantará Luciano Pereyra

Como es tradición, la noche culminará con uno de los momentos más esperados de la celebración: la elección y coronación de la nueva Reina Nacional de la Vendimia, que surgirá entre las representantes de los 18 departamentos de la provincia. El cierre musical estará a cargo de Luciano Pereyra.

La repetición del espectáculo tendrá lugar el miércoles 11 de marzo.

Por la fuerte tormenta se temió que nuevamente se produjera una postergación, pero esto no sucedió y todo indica que este domingo la Fiesta de la Vendimia se hará normalmente como estaba previsto.

El pronóstico para el Gran Mendoza, San Rafael y Alta Montaña

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó que las tormentas podrían seguir durante la semana que viene.

Pronóstico para este doimingo: parcialmente nublado a nublado, inestable y templado con tormentas hasta la tarde.

Ocurrencia de tormentas en distintos sectores de la provincia, departamentos del Este, Valle de Uco, San Rafael y en Malargüe donde se esperan tormentas hasta horas de la tarde/noche.

Se prevé que cerca de las 18 la nubosidad comience a disminuir ya sin probabilidad de precipitaciones.

Máxima: 26°C.

Mínima: 17°C.

Alta montaña: Parcialmente nublado a nublado y muy frío con nevadas débiles durante la mañana, mejorando hacia el mediodía

Máxima: 11°C.

Mínima: -0,5°C.