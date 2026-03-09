Sancor Seguros apoyó la 90° Fiesta Nacional de la Vendimia en Mendoza

También dijeron presente Alfredo Cornejo, Gobernador de la provincia de Mendoza; Hebe Casado, Vicegobernadora; Luis Petri, miembro de la Cámara de Diputados de Argentina, y la periodista Cristina Pérez, entre otras importantes personalidades del ámbito político provincial y nacional.

Jorge Rojas fue el artista encargado del show musical de la noche, cantándole a las candidatas a reinas y deleitando con sus melodías a todos los presentes.

SS Vendimia_foto3 Jorge Rojas, artista encargado del show musical durante la Serenata a las Reinas.

Sancor Seguros renueva su compromiso de acompañar la Vendimia

Respecto a la presencia de la seguradora en la región, este año se cumplen 70 años de la apertura de la oficina de SANCOR SEGUROS en Mendoza. Con 134 empleados y más de mil intermediarios, es una provincia en la que la cooperativa tiene una fuerte presencia. Enfocados en crear constantemente nuevos productos y pensando en las necesidades locales, en el último año, se lanzó SANCOR SEGUROS Minería, para centrarse en la industria y sus proveedores, y cuenta, además, con un producto armado específicamente para Bodegas, con la misma intención de acompañar las economías locales.

En el marco de sus 80 años de historia y de los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia, SANCOR SEGUROS renueva su compromiso de acompañar a una celebración que forma parte del patrimonio cultural y productivo de la Argentina, celebrando junto a Mendoza una tradición que año tras año sigue reuniendo historia, trabajo y comunidad.