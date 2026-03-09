Sancor Seguros apoyó la 90° Fiesta Nacional de la Vendimia en Mendoza

Tal como marca su espíritu federalista, SANCOR SEGUROS sigue apostando a las economías regionales. Es por eso, que un año más la empresa dijo presente en la 90º edición de la Fiesta Nacional de la Vendimia, el tradicional homenaje a la cosecha de uvas que se realiza anualmente en Mendoza y que celebra la identidad y el esfuerzo de todas las comunidades involucradas.
Junto al Park Hyatt Hotel, el pasado viernes 6 de marzo organizó la Gala de las Reinas, la velada que tiene como principal objetivo homenajear a las reinas departamentales que luego compitieron por el título de Reina Nacional de la Vendimia.
El evento contó con la presencia del Presidente de SANCOR SEGUROS, Carlos Casto; la Presidente de Prevención ART, María Victoria Szychowski; el Presidente de Prevención Salud, Federico Ariel y Alejandro Simón, CEO del Grupo, acompañados por funcionarios de la compañía y Productores Asesores de seguros.
También dijeron presente Alfredo Cornejo, Gobernador de la provincia de Mendoza; Hebe Casado, Vicegobernadora; Luis Petri, miembro de la Cámara de Diputados de Argentina, y la periodista Cristina Pérez, entre otras importantes personalidades del ámbito político provincial y nacional.
Jorge Rojas fue el artista encargado del show musical de la noche, cantándole a las candidatas a reinas y deleitando con sus melodías a todos los presentes.
Respecto a la presencia de la seguradora en la región, este año se cumplen 70 años de la apertura de la oficina de SANCOR SEGUROS en Mendoza. Con 134 empleados y más de mil intermediarios, es una provincia en la que la cooperativa tiene una fuerte presencia. Enfocados en crear constantemente nuevos productos y pensando en las necesidades locales, en el último año, se lanzó SANCOR SEGUROS Minería, para centrarse en la industria y sus proveedores, y cuenta, además, con un producto armado específicamente para Bodegas, con la misma intención de acompañar las economías locales.
En el marco de sus 80 años de historia y de los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia, SANCOR SEGUROS renueva su compromiso de acompañar a una celebración que forma parte del patrimonio cultural y productivo de la Argentina, celebrando junto a Mendoza una tradición que año tras año sigue reuniendo historia, trabajo y comunidad.