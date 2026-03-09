Llega la 15° edición de la Feria Mendocina del Deporte

Durante ambas jornadas, el público podrá conocer de primera mano la amplia oferta deportiva federada de la provincia, presentada por los distintos entes rectores del deporte mendocino.

Además, participarán municipios de toda la provincia con sus propuestas vinculadas al deporte social, comunitario y recreativo, acercando a la comunidad múltiples alternativas de práctica deportiva disponibles en Mendoza.

Premios Llama Deportiva 2026

En ese mismo marco, el sábado 28 de marzo se llevará a cabo la 15° edición de los Premios Llama Deportiva 2026, un reconocimiento que distingue a los deportistas más destacados del año en cada disciplina.

El presidente de la COMEDE, Humberto Pagano, destacó la importancia del evento:

“La Feria del Deporte lleva 15 ediciones. El objetivo es mostrar e informar a la gente sobre la oferta deportiva que tiene cada club o municipio. La idea es orientar y darle la posibilidad a las personas de conocer actividades que quizá no sabían que existían y puedan elegir practicarlas”.

Sobre la entrega de premios, Pagano explicó:

“También realizamos la entrega de los Premios Llama, donde cada federación elige a sus mejores deportistas según sus propios criterios. Uno de los requisitos es que hayan representado a la selección nacional en su disciplina o que, como mínimo, hayan sido campeones argentinos en su modalidad”.

Un encuentro clave para el deporte mendocino

De esta manera, la Feria del Deporte Mendocino y los Premios Llama Deportiva se consolidan como dos de los encuentros más importantes del calendario deportivo provincial, promoviendo la participación, el conocimiento y el reconocimiento del deporte en Mendoza.