Llega la 15° edición de la Feria Mendocina del Deporte

La Ciudad de Mendoza será escenario de dos eventos de gran convocatoria para el ámbito deportivo provincial: la 15° Feria del Deporte Mendocino y la 15° edición de los Premios Llama Deportiva 2026.
Las iniciativas son organizadas por la Confederación Mendocina del Deporte (COMEDE) y tienen como objetivo visibilizar el desarrollo deportivo en la provincia y reconocer a sus principales protagonistas.
Cuándo y dónde será la Feria del Deporte
La Feria del Deporte Mendocino se realizará el sábado 28 y domingo 29 de marzo de 2026 en La Báscula, ubicada en la intersección de calle Maza y avenida España, dentro del predio de la Nave Cultural de la Ciudad de Mendoza.
Durante ambas jornadas, el público podrá conocer de primera mano la amplia oferta deportiva federada de la provincia, presentada por los distintos entes rectores del deporte mendocino.
Además, participarán municipios de toda la provincia con sus propuestas vinculadas al deporte social, comunitario y recreativo, acercando a la comunidad múltiples alternativas de práctica deportiva disponibles en Mendoza.
Premios Llama Deportiva 2026
En ese mismo marco, el sábado 28 de marzo se llevará a cabo la 15° edición de los Premios Llama Deportiva 2026, un reconocimiento que distingue a los deportistas más destacados del año en cada disciplina.
El presidente de la COMEDE, Humberto Pagano, destacó la importancia del evento:
“La Feria del Deporte lleva 15 ediciones. El objetivo es mostrar e informar a la gente sobre la oferta deportiva que tiene cada club o municipio. La idea es orientar y darle la posibilidad a las personas de conocer actividades que quizá no sabían que existían y puedan elegir practicarlas”.
Sobre la entrega de premios, Pagano explicó:
“También realizamos la entrega de los Premios Llama, donde cada federación elige a sus mejores deportistas según sus propios criterios. Uno de los requisitos es que hayan representado a la selección nacional en su disciplina o que, como mínimo, hayan sido campeones argentinos en su modalidad”.
Un encuentro clave para el deporte mendocino
De esta manera, la Feria del Deporte Mendocino y los Premios Llama Deportiva se consolidan como dos de los encuentros más importantes del calendario deportivo provincial, promoviendo la participación, el conocimiento y el reconocimiento del deporte en Mendoza.