Cuánto cuesta empezar a jugar al pádel en Argentina en junio de 2026

El punto para comenzar a invertir es antes del turno fijo. El pádel es un deporte que puede tener mucho impacto en el cuerpo: rodillas, espaldas, codos, hombros y muñecas son zonas en las que se vuelven comunes las lesiones una vez que jugamos al pádel más seguido. Si no tenemos el equipo adecuado, estaremos menos protegidos por estos dolores, y mientras más juguemos, peor será.

padel Es tentador dejarse llevar por las marcas más reconocidas del mundo del pádel, sin embargo, no es necesario.

La (fuerte) inversión inicial

"Jugar al pádel" en sí no es lo caro. Se puede ir a cualquier cancha, pedir una paleta prestada y "jugar al pádel". Esto no es particularmente recomendable: si bien cada vez más canchas tienen buenas paletas para prestar, eso no es lo más común, y tener una pala propia cambia la experiencia y nos permite acostumbrarnos a ella y mejorar nuestro juego.

Es por eso que la primera inversión, y la más fuerte, es en la paleta. En el pádel, como en tantas otras cosas de la vida, no necesariamente "más caro es mejor", y por lo general las paletas para principiantes no son tan caras como las más avanzadas. Como regla general, si no tenemos experiencia en otro deporte de paleta como tenis, gastar más de 250 mil pesos en nuestra primera paleta es demasiado.

La diferencia de precios depende de varios factores, principalmente marca y materiales. Si estamos empezando, una pala con caras de fibra de vidrio, más barata pero menos durable, es más que suficiente. La diferencia entre estas y las paletas con caras de fibra de carbono es muy grande en precio y no tan grande en prestaciones para quien se inicia.

Mi primera paleta: confiabilidad sobre todo

Al momento de elegir, lo mejor es buscar algo de una marca confiable antes que priorizar el ahorro ante todo. En MercadoLibre se pueden ver paletas a partir de los 50 mil pesos. Evitar a toda costa: estas palas de marcas ignotas sólo empeorarán nuestro juego, y pueden llevar a lesiones. Si buscamos una paleta usada, lo mejor es buscar algo que no tenga mucho uso y nunca, pero nunca, comprar algo reparado, a menos que no nos moleste tener que volverla a reparar cada tanto.

¿Qué marcas son confiables? En paletas baratas, se puede confiar plenamente en Royal, una marca nacional con una historia larguísima ligada 100% al pádel. Urich es otra marca histórica que está teniendo un fuerte resurgimiento, y vende paletas confiables para quienes están comenzando. La marca Magnus, creada recién en 2019, también tiene opciones económicas y amigables para el principiante.

magnus hakoon Magnus cuenta con una línea de paletas muy accesibles.

De las marcas "top", Head es quizás la que mejor precio-calidad puede ofrecernos con su línea Challenge, con opciones por menos de 200 mil pesos. Lo mejor es evitar grandes marcas en este rango de precio, ya que su fuerte son las paletas avanzadas y de alto rendimiento.

Sobre el tema de qué pala específica elegir, hay muchos factores a tomar en cuenta. Si empezamos de cero, lo mejor es buscar una pala blanda que nos ayude a pasar la red, sobre todo desde el fondo. Si tenemos algo más de experiencia (por ejemplo si venimos del tenis, con más técnica de golpeo), ya hay que buscar algo más duro que dé potencia en el juego aéreo. Si lo que nos importa es jugar sin lesionarnos los brazos, es obligación una paleta blanda.

Lugares para comprarlas hay de sobra, pero, como todo, hay que buscar los más confiables. Lo mejor, si tenemos opción, es ir a una tienda especializada, para asesorarnos de la mejor manera posible. En Mendoza, Cerutti Deportes y Padel Shop son los vendedores de pádel más completos. A nivel online, padelstore.com.ar es la página con más tradición dentro de Argentina, aunque ciertamente no es la única.

El gasto inevitable: las zapatillas

Un error muy común cuando se comienza a jugar al pádel es priorizar la paleta, y olvidarse de las zapatillas. La alfombra puede convertirse en una superficie extremadamente resbalosa con zapatillas de correr, y es una invitación a lesiones graves. Esto transforma a las zapatillas de pádel en una necesidad prioritaria.

asics zapatillas Las zapatillas son vitales para evitar lesiones.

Por suerte, estas zapatillas son un poco más baratas que las paletas. Asics o Adidas tienen líneas de pádel que se consiguen en muchísimas casas de deportes. Si buscamos algo ligado al pádel, Bullpadel, Joma, J'hayber y ODpro son marcas con cada vez más llegada, y precios pagables, por decirlo de alguna forma. Unas zapatillas entrada de gama cuestan entre 100 y 150 mil pesos.

Los gastos hormiga

Una vez que tengamos paleta y zapatillas, comienza la verdadera sangría. Cada dos meses hay que cambiar el overgrip de la paleta (un pack de 3 overgrips sale 20 mil pesos); protector para la paleta (idealmente cambiarlo una vez al año), que sale 7 mil pesos; los turnos para las canchas, algo que varía mucho pero, en promedio, podemos calcularlo en 8.500 pesos, o 34 mil pesos al mes; y las pelotas, en las que gastaremos cerca de 10 mil pesos al mes.

cancha padel Los precios de las canchas varían, pero hay que pensar en las veces que jugamos en un mes.

Esto nos da una inversión sumada de 70 mil pesos el primer mes. Este mes inicial también debería incluir cuatro clases, esenciales si queremos conocer un poco más de posicionamiento y técnica de golpeo, para no comenzar con vicios que después son difíciles de sacar. Las clases, si las conseguimos muy baratas o compartidas, pueden comenzar en los 40 mil pesos.

El precio del pádel

Hagamos números con ejemplos concretos:

Paleta: Royal Whip Light 25, blanda, ideal para principiantes que busquen control. Precio junio 2026: $175.000

Royal Whip Light 25, blanda, ideal para principiantes que busquen control. Precio junio 2026: $175.000 Zapatillas: Asics Gel Backhand, de tenis y pádel. Precio junio 2026: $108.000

Asics Gel Backhand, de tenis y Precio junio 2026: $108.000 Overgrips y protector : $27.000

: $27.000 Cancha y clases primer mes : $74.000

: $74.000 Total primer mes de pádel: $384.000

Este puede parecer un número grande, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo para la paleta, muchas veces se pueden pagar en cuotas sin interés, y lo mismo pasa con las zapatillas. Si tomamos en cuenta eso, comenzar a jugar es mucho más barato, y con una inversión inicial de un poco más de $130.000 estaremos con equipamiento propio en la cancha disfrutando de uno de los deportes más divertidos a nivel amateur.