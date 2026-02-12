Con ejes en minería, vitivinicultura, energía, petróleo y gas. el gobernador Alfredo Cornejo selló un acuerdo con la British Argentine Chamber of Commerce (BACC) en Londres para potenciar la atracción de capitales hacia Mendoza y presentarle a empresarios británicos los principales negocios en los que invertir.
Alfredo Cornejo firmó un acuerdo en Londres para incentivar las inversiones extranjeras en Mendoza
Las propuestas de Cornejo se concentraron en minería, vitivinicultura, energía, petróleo y gas. Se destacó la estabilidad del modelo económico actual
La firma del convenio se ubicó dentro de la agenda internacional que el mandatario desarrolla en Europa, en este caso, particularmente en suelo británico
Por qué Mendoza es un buen destino para que inviertan los británicos
El punto inicial de la participación de Mendoza en la capital inglesa fue un encuentro organizado junto con la BACC en la sede de la Embajada Argentina, al que fueron convocadas empresas mineras, energéticas y otros actores interesados en oportunidades de negocio. El gobierno provincial buscó así posicionar al distrito como una plaza atractiva para capitales extranjeros.
En ese contexto, Cornejo sostuvo que “Mendoza es un lugar que ha tenido en los últimos años un clima de negocios superior al conjunto de la Argentina, opacado en el marco del desorden macroeconómico del país”, resaltando que, pese a la situación nacional, la provincia ha logrado mantener condiciones competitivas para la inversión.
Estabilidad como carta de presentación para empresarios
Un eje clave de la presentación del gobernador fue el énfasis en la estabilidad legal y previsibilidad institucional. Cornejo explicó que “todos los conflictos alrededor de relaciones laborales, de inversiones, de contratos, de alquileres, ejecuciones y deudas, entre otros, son competencia de la Justicia provincial. Esto implica que ese clima de negocios lo puede dar mejor una provincia bien administrada”, destacando así la fuerza de las instituciones locales como factor de confianza para los inversores.
Más allá de las palabras de Alfredo Cornejo, la agenda oficial de Mendoza en Londres forma parte de una estrategia más amplia de posicionamiento internacional que combina promoción de sectores productivos, encuentros con potenciales socios comerciales y vínculos con cámaras empresarias extranjeras para facilitar el flujo de inversiones extranjeras.