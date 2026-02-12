Inicio Política Alfredo Cornejo
Gira por Europa

Alfredo Cornejo firmó un acuerdo en Londres para incentivar las inversiones extranjeras en Mendoza

Las propuestas de Cornejo se concentraron en minería, vitivinicultura, energía, petróleo y gas. Se destacó la estabilidad del modelo económico actual

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
El gobernador Alfredo Cornejo y el presidente de la BACC, Javier Álvarez, durante la firma del convenio. 

El gobernador Alfredo Cornejo y el presidente de la BACC, Javier Álvarez, durante la firma del convenio. 

Foto: Prensa de Gobierno

Con ejes en minería, vitivinicultura, energía, petróleo y gas. el gobernador Alfredo Cornejo selló un acuerdo con la British Argentine Chamber of Commerce (BACC) en Londres para potenciar la atracción de capitales hacia Mendoza y presentarle a empresarios británicos los principales negocios en los que invertir.

La firma del convenio se ubicó dentro de la agenda internacional que el mandatario desarrolla en Europa, en este caso, particularmente en suelo británico

Cornejo con la cámara de Comercio Argentino Británica
El gobernador Alfredo Cornejo durante la firma del convenio, con el titular de la BACC, Javier &Aacute;lvarez.

El gobernador Alfredo Cornejo durante la firma del convenio, con el titular de la BACC, Javier Álvarez.

Por qué Mendoza es un buen destino para que inviertan los británicos

El punto inicial de la participación de Mendoza en la capital inglesa fue un encuentro organizado junto con la BACC en la sede de la Embajada Argentina, al que fueron convocadas empresas mineras, energéticas y otros actores interesados en oportunidades de negocio. El gobierno provincial buscó así posicionar al distrito como una plaza atractiva para capitales extranjeros.

En ese contexto, Cornejo sostuvo que “Mendoza es un lugar que ha tenido en los últimos años un clima de negocios superior al conjunto de la Argentina, opacado en el marco del desorden macroeconómico del país”, resaltando que, pese a la situación nacional, la provincia ha logrado mantener condiciones competitivas para la inversión.

Estabilidad como carta de presentación para empresarios

Un eje clave de la presentación del gobernador fue el énfasis en la estabilidad legal y previsibilidad institucional. Cornejo explicó que “todos los conflictos alrededor de relaciones laborales, de inversiones, de contratos, de alquileres, ejecuciones y deudas, entre otros, son competencia de la Justicia provincial. Esto implica que ese clima de negocios lo puede dar mejor una provincia bien administrada”, destacando así la fuerza de las instituciones locales como factor de confianza para los inversores.

Cornejo con la cámara de comercio argentino británica 3
Cornejo con autoridades de la British Argentine Chamber of Commerce (BACC), entidad con la que se firm&oacute; el convenio.

Cornejo con autoridades de la British Argentine Chamber of Commerce (BACC), entidad con la que se firmó el convenio.

Más allá de las palabras de Alfredo Cornejo, la agenda oficial de Mendoza en Londres forma parte de una estrategia más amplia de posicionamiento internacional que combina promoción de sectores productivos, encuentros con potenciales socios comerciales y vínculos con cámaras empresarias extranjeras para facilitar el flujo de inversiones extranjeras.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar