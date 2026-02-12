Alfredo Cornejo firmó un acuerdo en Londres para incentivar las inversiones extranjeras en Mendoza

En ese contexto, Cornejo sostuvo que “Mendoza es un lugar que ha tenido en los últimos años un clima de negocios superior al conjunto de la Argentina, opacado en el marco del desorden macroeconómico del país”, resaltando que, pese a la situación nacional, la provincia ha logrado mantener condiciones competitivas para la inversión.

Estabilidad como carta de presentación para empresarios

Un eje clave de la presentación del gobernador fue el énfasis en la estabilidad legal y previsibilidad institucional. Cornejo explicó que “todos los conflictos alrededor de relaciones laborales, de inversiones, de contratos, de alquileres, ejecuciones y deudas, entre otros, son competencia de la Justicia provincial. Esto implica que ese clima de negocios lo puede dar mejor una provincia bien administrada”, destacando así la fuerza de las instituciones locales como factor de confianza para los inversores.

Cornejo con la cámara de comercio argentino británica 3 Cornejo con autoridades de la British Argentine Chamber of Commerce (BACC), entidad con la que se firmó el convenio. Foto: Prensa de Gobierno

Más allá de las palabras de Alfredo Cornejo, la agenda oficial de Mendoza en Londres forma parte de una estrategia más amplia de posicionamiento internacional que combina promoción de sectores productivos, encuentros con potenciales socios comerciales y vínculos con cámaras empresarias extranjeras para facilitar el flujo de inversiones extranjeras.