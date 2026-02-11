Alfredo Cornejo denunció en la Justicia la difusión de un video que lo involucra con información falsa

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/2021688290613862405&partner=&hide_thread=false Hoy presenté formalmente una denuncia ante la Justicia (P. 16101/26), para que se investigue la difusión de un video manipulado con información falsa. Se trata de una difamación basada en una fake news que busca instalar un hecho que nunca ocurrió.



El video en cuestión fue… pic.twitter.com/vQuhHHpuZ2 — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) February 11, 2026

La denuncia de Alfredo Cornejo

El propio Alfredo Cornejo informó en sus redes sociales la noticia de la denuncia que realizó.

El titular del Ejecutivo aclaró que las imágenes fueron tomadas en Mendoza, en un lugar habilitado y no clandestino. "No fue en París", resaltó.

Diario UNO tomó la decisiòn editorial de no publicar el video por tratarse de una situación de la vida personal del mandatario que no afecta su función pública.

Consideró esta difusión como una "mentira deliberada" y mencionó como responsables a las cuentas de Instagram de Mandril mendocino, Orko polentero, Ojo con el pueblo y Bien Cuyano,

Reprochó además que se utilice su vida privada para "operaciones de construcciones ficticias".

Frente a este hecho, Alfredo Cornejo anunció que impulsará un proyecto de ley para que se sancione la difusión pública de hechos falsos

Textualmente dice la denuncia:

"Hoy presenté formalmente una denuncia ante la Justicia (P. 16101/26), para que se investigue la difusión de un video manipulado con información falsa. Se trata de una difamación basada en una fake news que busca instalar un hecho que nunca ocurrió. El video en cuestión fue grabado en Mendoza, en un espacio abierto y habilitado. No fue en París, como maliciosamente se intenta hacer creer. Es una mentira deliberada. Mi vida privada no es materia de operaciones ni de construcciones ficticias. Y frente a la mentira organizada, respondo por la vía institucional que corresponde, la Justicia. Las publicaciones, en la plataforma Instagram, difundidas por las cuentas de Mandril mendocino, Orko polentero, Ojo con el pueblo y Bien Cuyano, constituyen una manipulación intencional de la información con el objetivo de confundir y dañar. No es un error, es una acción deliberada. No podemos naturalizar que en redes sociales se inventen hechos, se alteren contextos, se utilicen herramientas tecnológicas o de inteligencia artificial para fabricar noticias falsas sin consecuencias. Cuando la mentira busca afectar el honor, intimidar o distorsionar la conversación pública, debe haber responsabilidad. Por eso, además de esta denuncia, vamos a impulsar una propuesta a nivel nacional para que la difusión pública y maliciosa de hechos falsos tenga sanción legal en todo el territorio argentino. La exposición política puede ser dura. La mentira organizada no debe ser parte legítima de esa exposición".