En un importante operativo realizado este miércoles al mediodía en Guaymallén, personal de la Policía Rural logró desmantelar una banda dedicada a la faena clandestina de equinos. Por el hecho, tres hombres fueron detenidos. En las repugnantes imágenes se puede apreciar la carne de caballo en cajones al rayo del sol y otros restos en el piso de tierra.
Tres hombres fueron detenidos en Guaymallén por faenar carne de caballo para su comercialización
La Policía Rural secuestró en un predio de Guaymallén cuchillos, ganchos y diversos elementos utilizados para la faena y el desposte de la carne de caballo
El grupo fue sorprendido mientras procesaba los animales para su posterior comercialización, un hecho que representa un grave delito de peligro común contra la salud de la población.
No es la primera vez que se decomisa carne en estas pésimas condiciones en la provincia.
El operativo en Guaymallén
El procedimiento se realizó cerca de las 13.30 en un predio ubicado sobre la calle Milagros, unos 200 metros antes de llegar a la intersección con Ferrari, en la zona de jurisdicción de la Subcomisaría Puebla.
Los efectivos de la Policía Rural, que realizaban labores de patrullaje y prevención en la zona, detectaron la actividad ilícita y procedieron a irrumpir en el lugar.
Allí se encontraron con una escena dantesca: restos de equinos que estaban siendo preparados para ser introducidos en el mercado de consumo de carne, violando todas las normas sanitarias vigentes.
Tres detenidos y secuestro de herramientas
Como resultado del operativo, tres hombres fueron aprehendidos y puestos a disposición de la Justicia. Los sospechosos fueron identificados como:
-
Luciano González Rodríguez (22)
-
Rafael Diego Araya Mecina (45)
-
Norberto Santiago Alessandra (53)
Además de las detenciones, la Policía secuestró cuchillos, ganchos y diversos elementos utilizados para la faena y el desposte de los caballos.
Ley Federal de Carnes
Dada la gravedad del hecho y el riesgo para la salud pública, se desplazó personal de la Ley Federal de Carnes, quienes certificaron las condiciones de insalubridad y la ilegalidad de la mercadería.
El caso quedó bajo la órbita de la Oficina Fiscal N° 2, con la intervención del fiscal Gustavo Coppi, quien imputará a los detenidos en Guaymallén bajo el artículo 201 del Código Penal Argentino. Esta normativa establece penas de prisión para quienes vendan, distribuyan o almacenen mercaderías peligrosas para la salud, disimulando su carácter nocivo.