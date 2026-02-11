Tres hombres fueron detenidos en Guaymallén por faenar carne de caballo para su comercialización

faena clandestina carne caballo guaymallen Foto: prensa Ministerio de Seguridad

El operativo en Guaymallén

El procedimiento se realizó cerca de las 13.30 en un predio ubicado sobre la calle Milagros, unos 200 metros antes de llegar a la intersección con Ferrari, en la zona de jurisdicción de la Subcomisaría Puebla.

Los efectivos de la Policía Rural, que realizaban labores de patrullaje y prevención en la zona, detectaron la actividad ilícita y procedieron a irrumpir en el lugar.

Allí se encontraron con una escena dantesca: restos de equinos que estaban siendo preparados para ser introducidos en el mercado de consumo de carne, violando todas las normas sanitarias vigentes.

Tres detenidos y secuestro de herramientas

Como resultado del operativo, tres hombres fueron aprehendidos y puestos a disposición de la Justicia. Los sospechosos fueron identificados como:

Luciano González Rodríguez (22)

Rafael Diego Araya Mecina (45)

Norberto Santiago Alessandra (53)

Además de las detenciones, la Policía secuestró cuchillos, ganchos y diversos elementos utilizados para la faena y el desposte de los caballos.

Ley Federal de Carnes

Dada la gravedad del hecho y el riesgo para la salud pública, se desplazó personal de la Ley Federal de Carnes, quienes certificaron las condiciones de insalubridad y la ilegalidad de la mercadería.

El caso quedó bajo la órbita de la Oficina Fiscal N° 2, con la intervención del fiscal Gustavo Coppi, quien imputará a los detenidos en Guaymallén bajo el artículo 201 del Código Penal Argentino. Esta normativa establece penas de prisión para quienes vendan, distribuyan o almacenen mercaderías peligrosas para la salud, disimulando su carácter nocivo.