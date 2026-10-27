China libera US$150 millones para reactivar la construcción una represa argentina paralizada desde 2023

El crédito procede de un consorcio integrado por China Development Bank, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) y Bank of China. La construcción está a cargo de una unión temporal de empresas en la que participa China Gezhouba Group, junto con las argentinas Eling Energía e Hidrocuyo.

Fondos disponibles, pero una obra que exige más pasos

El complejo hidroeléctrico fue concebido para incluir dos centrales: Jorge Cepernic y Néstor Kirchner, anteriormente denominada Cóndor Cliff. Sin embargo, la reactivación acordada se concentra en Jorge Cepernic, que registraba un avance cercano al 42% cuando se paralizaron los trabajos. La segunda central permanece detenida y su futuro todavía debe definirse.

El financiamiento total comprometido originalmente rondaba los US$4.714 millones. Antes del nuevo desembolso, ya se habían transferido aproximadamente US$1.850 millones, según los registros difundidos por medios argentinos.

La llegada del crédito no significó un reinicio inmediato. Durante junio de 2026, las obras continuaban sin retomar su ritmo de construcción debido a cuestiones administrativas, contractuales y laborales.

En agosto, el Gobierno de Santa Cruz anunció que la empresa Gezhouba había recibido un primer pago nacional de 45.000 millones de pesos para avanzar con la reactivación. Las autoridades de Argentina también trabajaban en la reincorporación de personal y en la normalización de los contratos.

El desafío ahora es convertir los fondos disponibles en avances verificables sobre el terreno. Si se completa según las previsiones oficiales, Jorge Cepernic podría aportar 360 megavatios de potencia instalada y generar unos 1.860 gigavatios hora anuales, con finalización proyectada para 2030.