Tras más de dos años de interrupción, Argentina destrabó un tramo de financiación china para continuar la construcción de la central Jorge Cepernic, sobre el río Santa Cruz. El proyecto, que acumula miles de millones de dólares en inversiones y retrasos, podría incorporar a unos 1.800 trabajadores en su próxima etapa.
China libera US$150 millones para reactivar la construcción una represa argentina paralizada desde 2023
La habilitación de fondos chinos, que se completó con US$150 millones, permitirá reactivar la construcción de la represa Jorge Cepernic, paralizada en 2023.
En el sur de Argentina, sobre el río Santa Cruz, avanza un proyecto hidroeléctrico que lleva más de una década de demoras, conflictos contractuales y dificultades financieras. La central Jorge Cepernic, también conocida como La Barrancosa, quedó paralizada en diciembre de 2023, cuando se interrumpieron las tareas de construcción.
Una represa frenada desde 2023 que se activa por
La situación comenzó a cambiar en enero de 2026, cuando llegaron nuevos fondos procedentes de China. El desembolso comprometido ascendió a US$150 millones: aproximadamente US$136 millones ingresaron al país, mientras que los US$14 millones restantes quedaron destinados a pagar equipamiento y maquinaria importados desde China.
El crédito procede de un consorcio integrado por China Development Bank, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) y Bank of China. La construcción está a cargo de una unión temporal de empresas en la que participa China Gezhouba Group, junto con las argentinas Eling Energía e Hidrocuyo.
Fondos disponibles, pero una obra que exige más pasos
El complejo hidroeléctrico fue concebido para incluir dos centrales: Jorge Cepernic y Néstor Kirchner, anteriormente denominada Cóndor Cliff. Sin embargo, la reactivación acordada se concentra en Jorge Cepernic, que registraba un avance cercano al 42% cuando se paralizaron los trabajos. La segunda central permanece detenida y su futuro todavía debe definirse.
El financiamiento total comprometido originalmente rondaba los US$4.714 millones. Antes del nuevo desembolso, ya se habían transferido aproximadamente US$1.850 millones, según los registros difundidos por medios argentinos.
La llegada del crédito no significó un reinicio inmediato. Durante junio de 2026, las obras continuaban sin retomar su ritmo de construcción debido a cuestiones administrativas, contractuales y laborales.
En agosto, el Gobierno de Santa Cruz anunció que la empresa Gezhouba había recibido un primer pago nacional de 45.000 millones de pesos para avanzar con la reactivación. Las autoridades de Argentina también trabajaban en la reincorporación de personal y en la normalización de los contratos.
El desafío ahora es convertir los fondos disponibles en avances verificables sobre el terreno. Si se completa según las previsiones oficiales, Jorge Cepernic podría aportar 360 megavatios de potencia instalada y generar unos 1.860 gigavatios hora anuales, con finalización proyectada para 2030.
En pocas palabras
- China libera fondos: US$150 millones se destinaron a reactivar la construcción de la represa Jorge Cepernic en Santa Cruz.
- Proyecto paralizado: La obra, detenida desde diciembre de 2023, busca reincorporar a 1.800 trabajadores.
- Avance parcial: La central Jorge Cepernic tenía un 42% de avance; la segunda central (Néstor Kirchner) sigue detenida.