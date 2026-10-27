Una empresa estatal china construirá un embalse de US$158 millones para regar 10.000 hectáreas en un país de América del Sur

La construcción está a cargo de China International Water & Electric Corporation (CWE), una compañía estatal china especializada en obras hidráulicas, energía e infraestructura. La empresa forma parte del grupo China Communications Construction Company, según su información corporativa.

Más agua, pero también más infraestructura

En Chile, CWE trabaja en consorcio con su agencia local y bajo la responsabilidad de la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas. Es decir, la participación china corresponde a la ejecución de la obra, no a la propiedad del embalse ni a la gestión del agua como recurso público.

Las obras comenzaron formalmente en febrero de 2026 y el proyecto registró un nuevo hito en agosto, con una primera tronadura encabezada por el presidente José Antonio Kast. El plazo de construcción previsto es de 1.620 días, con entrada en operación proyectada para 2030.

El embalse es solo una parte de un proyecto hidráulico más amplio. La Comisión Nacional de Riego estima que, al sumar los canales asociados, la inversión total rondará los US$300 millones.

La obra permitirá ampliar la superficie regada y dar mayor previsibilidad a la producción agrícola, aunque sus beneficios dependerán de la disponibilidad efectiva de agua, de la gestión del sistema y de las condiciones climáticas.