Una empresa estatal china construye un embalse de US$158 millones en un país de América del Sur para regar 10.000 hectáreas agrícolas y beneficiar a más de 2.000 productores. La obra, ubicada en Chile, tendrá una capacidad de 80 millones de metros cúbicos y busca mejorar la disponibilidad de agua en una zona donde la escasez hídrica limita el desarrollo del campo.
Una empresa estatal china construirá un embalse de US$158 millones para regar 10.000 hectáreas en un país de América del Sur
Una empresa estatal china avanza en la construcción de un embalse crucial de US$158 millones en Chile, destinado a irrigar 10.000 hectáreas y fortalecer la producción agropecuaria local.
El embalse Zapallar se construye en la comuna de El Carmen, en la Región de Ñuble, una zona donde la falta de infraestructura para almacenar y distribuir agua limita las posibilidades de expansión agrícola. La futura represa tendrá una capacidad de 80 millones de metros cúbicos y permitirá incorporar unas 10.000 hectáreas de riego en El Carmen y San Ignacio.
Una obra de US$158 millones con respañdp de China
El proyecto responde a una demanda histórica de agricultores y organizaciones de regantes, que durante décadas reclamaron una mayor seguridad en el suministro de agua. La infraestructura también contempla usos para el consumo humano, el control de crecidas y la disponibilidad de agua ante emergencias, incluidos los incendios forestales.
La construcción está a cargo de China International Water & Electric Corporation (CWE), una compañía estatal china especializada en obras hidráulicas, energía e infraestructura. La empresa forma parte del grupo China Communications Construction Company, según su información corporativa.
Más agua, pero también más infraestructura
En Chile, CWE trabaja en consorcio con su agencia local y bajo la responsabilidad de la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas. Es decir, la participación china corresponde a la ejecución de la obra, no a la propiedad del embalse ni a la gestión del agua como recurso público.
Las obras comenzaron formalmente en febrero de 2026 y el proyecto registró un nuevo hito en agosto, con una primera tronadura encabezada por el presidente José Antonio Kast. El plazo de construcción previsto es de 1.620 días, con entrada en operación proyectada para 2030.
El embalse es solo una parte de un proyecto hidráulico más amplio. La Comisión Nacional de Riego estima que, al sumar los canales asociados, la inversión total rondará los US$300 millones.
La obra permitirá ampliar la superficie regada y dar mayor previsibilidad a la producción agrícola, aunque sus beneficios dependerán de la disponibilidad efectiva de agua, de la gestión del sistema y de las condiciones climáticas.
En pocas palabras
- Embalse chino: Una empresa estatal de China construye una represa de US$158 millones en Chile para regar 10.000 hectáreas.
- Obra clave: El embalse Zapallar, con capacidad para 80 millones de metros cúbicos, busca mejorar la seguridad hídrica y la producción agropecuaria de la Región de Ñuble.
- Plazo y alcance: La construcción, a cargo de CWE, comenzó en 2026 y se proyecta su operación para 2030, con una inversión total que podría alcanzar los US$300 millones.