El turismo de estancias largas gana popularidad

Más allá de sus paisajes, le ha cautivado la combinación de diversas tradiciones, idiomas y estilos de vida. Estuvo explorando antiguos emplazamientos de hornos, observando el trabajo del cobre y visitando aldeas de la etnia dai.

Resulta más difícil abandonar un lugar cuando aún queda algo por aprender y algo nuevo que cocinar para la cena.

Ese deseo de cambiar un itinerario frenético por una auténtica rutina cotidiana está transformando el sector turístico de China. La demanda de este tipo de estancias prolongadas crece rápidamente entre los turistas extranjeros.

Según la agencia de viajes en línea Trip.com Group, a fines de septiembre, las búsquedas de estancias prolongadas por parte de usuarios internacionales habían aumentado un 68,17% interanual, superando con creces el 4,88% registrado entre los usuarios nacionales.

Liu Yanhang, analista de investigación sobre estancias prolongadas del grupo, atribuyó este creciente interés a la ampliación de las políticas de exención de visado en China, la agilización de los trámites de entrada, la visibilidad de los destinos chinos en internet y una excelente relación calidad-precio. La ampliación de las exenciones de visado, que incluyen estancias de hasta 30 días para los viajeros que cumplen los requisitos, ofrece a los visitantes mayor flexibilidad para optar por itinerarios más pausados y experiencias inmersivas.

Shanghai, Beijing, así como Guangzhou y Shenzhen —ambas en la provincia de Guangdong—, figuran entre los principales destinos de Trip.com para reservas internacionales de estancias prolongadas. Liu señaló que estos lugares atraen tanto a viajeros de negocios como a personas que realizan visitas familiares o desean explorar entornos urbanos. El interés también se está extendiendo más allá de estos grandes núcleos de entrada: destinos como Dali, Honghe y Baoshan en la provincia de Yunnan registraron un fuerte crecimiento en las búsquedas desde el extranjero, al igual que Chengdu en la provincia de Sichuan y Changsha en la provincia de Hunan.

Las políticas vigentes están impulsando esta tendencia. Un plan de trabajo emitido por la Oficina General del Consejo de Estado en enero incluyó los servicios de turismo de estancias prolongadas entre las prioridades nacionales para fomentar el consumo de servicios, promoviendo mejoras en la infraestructura rural, los servicios del destino y las instalaciones de alojamiento.

Por ejemplo, en la aldea de Tuguachong, situada en Qujing, Yunnan, 77 viviendas desocupadas se han transformado en 35 alojamientos con patio. Los responsables ayudan a los huéspedes a recoger paquetes y adquirir artículos de primera necesidad. Zhong Peng, uno de los operadores, señaló que la tasa de ocupación se mantuvo por encima del 85% durante todo el año.

El éxito de esta iniciativa depende de preservar el entorno que atrae a los visitantes. “Nuestro rasgo distintivo es que no hemos convertido el campo en una atracción turística artificial”, afirmó Zhong. “Sigue siendo el campo”.

Por LI JING.