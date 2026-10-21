Cuando Gao Yanding decidió fabricar su propio violín, comenzó con una pieza de madera inusual: un abeto envejecido de forma natural durante tres décadas.
Un condado mueve los hilos del mercado mundial de violines
Queshan, una antigua zona agrícola de la provincia de Henan, se ha convertido en uno de los principales centros de fabricación global de este clásico instrumento
Este científico chino-estadounidense, que pasó más de 20 años investigando en el campo de la ingeniería biomédica en Estados Unidos, quería responder a una pregunta que le había fascinado durante años como violinista aficionado: ¿por qué dos instrumentos fabricados con piezas de madera aparentemente similares pueden producir sonidos tan distintos y alcanzar precios tan dispares?
Para hallar la respuesta, Gao llevó la madera —seleccionada minuciosamente por sus cualidades acústicas— al condado de Queshan, en Zhumadian, provincia de Henan. Allí colaboró con el veterano lutier Jiang Baoming para construir un violín y aplicó métodos científicos para analizar y perfeccionar su acústica. Fruto de esta colaboración, Gao obtuvo nueve violines de Jiang, todos los cuales experimentaron un aumento considerable de su valor.
Su experimento refleja una transformación mucho mayor que está teniendo lugar en Queshan, un condado agrícola convertido en uno de los mayores centros de fabricación de violines del mundo.
Las raíces de esta industria en Queshan se remontan a la década de 1980. Hoy en día, el condado produce alrededor de 400.000 violines al año y abastece a clientes de Europa, América del Norte y Asia. Las autoridades locales del sector señalaron que Queshan se ha consolidado como la principal base de producción de China de violines artesanales de gama media y alta, generando más del 80% del total nacional.
Según las autoridades locales, Queshan cuenta actualmente con 144 empresas relacionadas con el violín que emplean a más de 2.600 personas. En conjunto, generan ingresos anuales superiores a los 600 millones de yuanes (u$s 89,4 millones), respaldados por una cadena de suministro completa que abarca desde el procesamiento de la madera y la fabricación de componentes hasta el barnizado, el montaje y el embalaje.
Para mantener el crecimiento del sector, los actores locales también se centran en formar a las nuevas generaciones de artesanos dedicados a este oficio.
“Esperamos que la próxima generación herede no solo las habilidades técnicas, sino también el sentido artístico que hay detrás de este oficio”, afirmó Jiang Baolin, secretario general de la Asociación de Fabricantes de Violines Artesanales de Queshan.
Por WANG ZHUOQIONG.
En pocas palabras
- Condado de Queshan: se convirtió en un centro global de fabricación de violines, produciendo 400.000 al año.
- Innovación científica: un experimento con madera y acústica elevó el valor de los instrumentos.
- Economía local: el sector genera más de 600 millones de yuanes anuales con 144 empresas y 2.600 empleos.