Un condado mueve los hilos del mercado mundial de violines

Su experimento refleja una transformación mucho mayor que está teniendo lugar en Queshan, un condado agrícola convertido en uno de los mayores centros de fabricación de violines del mundo.

Las raíces de esta industria en Queshan se remontan a la década de 1980. Hoy en día, el condado produce alrededor de 400.000 violines al año y abastece a clientes de Europa, América del Norte y Asia. Las autoridades locales del sector señalaron que Queshan se ha consolidado como la principal base de producción de China de violines artesanales de gama media y alta, generando más del 80% del total nacional.

Según las autoridades locales, Queshan cuenta actualmente con 144 empresas relacionadas con el violín que emplean a más de 2.600 personas. En conjunto, generan ingresos anuales superiores a los 600 millones de yuanes (u$s 89,4 millones), respaldados por una cadena de suministro completa que abarca desde el procesamiento de la madera y la fabricación de componentes hasta el barnizado, el montaje y el embalaje.

Para mantener el crecimiento del sector, los actores locales también se centran en formar a las nuevas generaciones de artesanos dedicados a este oficio.

“Esperamos que la próxima generación herede no solo las habilidades técnicas, sino también el sentido artístico que hay detrás de este oficio”, afirmó Jiang Baolin, secretario general de la Asociación de Fabricantes de Violines Artesanales de Queshan.

Por WANG ZHUOQIONG.