Tecnología al servicio del excursionismo

Mientras un miembro del personal le ayudaba a colocarse el dispositivo, Ren sintió de inmediato la asistencia motorizada al caminar. “Subí hasta la cima y bajé. Todo el recorrido resultó sorprendentemente fácil y, al día siguiente, no sentí dolor de espalda ni de piernas”, recordó.

Señaló que esta experiencia pone de relieve cómo el progreso tecnológico puede aportar comodidad a la vida cotidiana a un costo asequible.

Antiguamente, este tipo de equipos estaba reservado principalmente para los sectores industrial y de rehabilitación médica. Sin embargo, gracias a los avances en motores ligeros, sistemas de inteligencia artificial (IA) y tecnologías portátiles, la movilidad asistida en exteriores ha surgido como un nuevo campo prometedor.

Y las empresas tecnológicas chinas están a la vanguardia.

Fundada en 2021, Hypershell es una pionera mundial en el sector. Con el lanzamiento de su serie Hypershell X en 2024, la compañía fue una de las primeras en lograr la producción en masa y la comercialización de exoesqueletos para el mercado de consumo.

Últimamente, ha surgido una tendencia en la que más compañías tecnológicas nacionales y marcas de deportes al aire libre se vienen sumando al auge de los exoesqueletos.

El 22 de septiembre, ULS Robotics lanzó Viatrix X, su exoesqueleto de nueva generación y 2,58 kilogramos de peso, diseñado para la exploración al aire libre.

Xie Gongjin, director de marketing de la compañía, señaló que los exoesqueletos se han vuelto más ligeros y cómodos, al tiempo que una integración más profunda de la IA permite una colaboración hombre-máquina más precisa.

A diferencia de los exoesqueletos industriales y médicos, los exoesqueletos para actividades al aire libre están dirigidos a usuarios comunes y poseen un enorme potencial de mercado, añadió.

“Los entornos complejos, como las montañas abiertas y los parajes naturales, son los lugares donde la tecnología de exoesqueletos puede generar el mayor valor”, afirmó.

Liu Yufeng, un aficionado al trail running de Chongqing, probó recientemente un exoesqueleto de Toread, la marca china de equipamiento para actividades al aire libre, durante un evento de un club de corredores.

“Tras ponerme el exoesqueleto, noté que la asistencia era especialmente perceptible al subir escaleras; además, durante el descenso podía sentir cómo la máquina amortiguaba mis pasos”, comentó.

Este hombre de 36 años corre habitualmente entre 150 y 200 kilómetros al mes, pero, a pesar de su buen estado físico, de vez en cuando siente fatiga en las rodillas y una menor estabilidad.

“Si quiero moverme con comodidad y seguridad por la montaña, consideraría utilizar un exoesqueleto”, afirmó.

Por XING WEN.