El puerto de Chancay surca nueva corriente comercial

Inicialmente trabajó como conductor antes de pasar al área de operaciones, donde actualmente se desempeña como coordinador supervisando el flujo diario de carga en la terminal.

Cada puesto le ha aportado nuevas experiencias y oportunidades de crecimiento personal, señaló.

En su trabajo en los muelles, es testigo de la expansión del puerto a su alrededor, con la llegada de más buques a una terminal cada vez más activa y el constante ir y venir de camiones.

En los primeros ocho meses de este año, el puerto de Chancay gestionó más de 290.000 unidades equivalentes a veinte pies, lo que representa un aumento interanual del 55%, según datos de su operador.

Este crecimiento ha ido acompañado de una red de servicios de transporte marítimo en expansión. En julio se puso en marcha el “Chancay Express Service 3”, o CHX3, un servicio de conexión con salidas semanales que conectan los puertos peruanos de Paita y Chancay con el puerto de Caldera, en Costa Rica.

El 2 de septiembre llegó a Shanghai el primer envío de 19,6 toneladas métricas de plátanos frescos peruanos a través de la ruta marítima Chancay-Shanghai, marcando así la primera entrada de esta fruta en el mercado chino tras su aprobación por parte de China en diciembre.

“El recién inaugurado servicio de conexión CHX3 se ha convertido en una ruta clave para que las frutas frescas latinoamericanas de alta calidad lleguen al mercado chino, fortaleciendo así la cadena de suministro de fruta fresca”, afirmó Ma Ling, subgerente general de la División de Plátanos de Goodfarmer, la empresa importadora del primer contenedor.

Lanzada a finales de 2024, la ruta Chancay-Shanghai redujo el tiempo de tránsito marítimo de entre 35 y 40 días a 23 días, además de disminuir los costos logísticos en más de un 20%.

Actualmente, el puerto opera tres rutas troncales que conectan Asia con Perú y cinco servicios de conexión a lo largo de la costa del Pacífico de América del Sur y Central.

Más allá del comercio mundial, el puerto también está generando beneficios tangibles para las comunidades locales.

El proyecto del puerto de Chancay creó cerca de 10.000 empleos durante su primera fase de construcción, y los trabajadores peruanos representaron el 75% de la mano de obra, según declaró el embajador de China en Perú, Song Yang, en una ceremonia celebrada en junio para conmemorar el aniversario del inicio de las operaciones comerciales del puerto. Desde entonces, dicha proporción ha aumentado a más del 98%, añadió.

Durante la ceremonia, Fabiola Morales Castillo, teniente alcaldesa de Lima, calificó al puerto de Chancay como un “puerto del futuro”, señalando que ofrece importantes oportunidades de desarrollo para la región y constituye “una de las inversiones más importantes en Perú en las últimas décadas”.

Por LIU TIANYUN y SHAO XINYING. Ma Yibin colaboró con esta nota.