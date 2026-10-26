Sin título y con 13 años de aprendizaje en línea: un joven inventó un coche volador antes que Tesla

Ravi Tamta creció en una región montañosa de India, aprendió tecnología por internet y inventó un vehículo eléctrico capaz de despegar verticalmente. Su prototipo ya realizó una primera prueba de vuelo, aunque todavía necesita superar importantes desafíos técnicos antes de transportar pasajeros de forma comercial.
En el distrito de Almora, en el estado indio de Uttarakhand, desplazarse por carretera puede convertirse en un trayecto largo debido a las curvas y los desniveles. Para Ravi Tamta, aquellas dificultades fueron el punto de partida de una idea para la construcción de un vehículo que pudiera desplazarse por el aire sin necesitar una pista convencional.
De las carreteras de montaña a una idea que vuela
En 2015 comenzó a trabajar en ese objetivo. No tenía un título universitario en ingeniería ni acceso a un laboratorio especializado. Había obtenido una licenciatura en Artes, pero decidió formarse por su cuenta mediante recursos disponibles en internet y años de experimentación.
El resultado es el invento conocido como HAPIDA SKYNeX, un prototipo desarrollado a través de su empresa, Hapida Sky Private Limited. En agosto de 2026 realizó una prueba de vuelo que marcó un avance importante para el proyecto. El prototipo tiene una estructura ligera, una cabina individual y una cubierta transparente. Su sistema de propulsión utiliza varios motores eléctricos y hélices, con un funcionamiento similar al de los drones multirrotor.
Cómo funciona el vehículo eléctrico
La principal diferencia respecto de un automóvil convencional es que está diseñado para despegar y aterrizar verticalmente. Esto permitiría operar sin una pista de aterrizaje, una característica especialmente relevante para zonas montañosas y localidades de difícil acceso.
El invento funciona con baterías y está pensado para desplazamientos cortos. Entre sus posibles aplicaciones futuras figuran el transporte en regiones remotas y el traslado de personas en situaciones de emergencia. Sin embargo, esos usos son objetivos del proyecto, no servicios que ya estén disponibles.
La construcción del coche volador no es la primera creación atribuida a Tamta. También desarrolló zapatos capaces de generar energía para cargar teléfonos, un bastón inteligente para personas con discapacidad visual y una máquina para dividir bambú. Su padre, Harish Ram, trabaja como mecánico y su familia respaldó el desarrollo de sus inventos.
En pocas palabras
- Joven indio: Ravi Tamta inventó un vehículo eléctrico con capacidad de despegue vertical.
- Origen y formación: Aprendió tecnología en línea y desarrolló el prototipo HAPIDA SKYNeX sin título de ingeniería.
- Desafíos y futuro: El prototipo voló, pero aún enfrenta retos técnicos para uso comercial en transporte.