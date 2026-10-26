Sin título y con 13 años de aprendizaje en línea: un joven inventó un coche volador antes que Tesla

El resultado es el invento conocido como HAPIDA SKYNeX, un prototipo desarrollado a través de su empresa, Hapida Sky Private Limited. En agosto de 2026 realizó una prueba de vuelo que marcó un avance importante para el proyecto. El prototipo tiene una estructura ligera, una cabina individual y una cubierta transparente. Su sistema de propulsión utiliza varios motores eléctricos y hélices, con un funcionamiento similar al de los drones multirrotor.

Cómo funciona el vehículo eléctrico

La principal diferencia respecto de un automóvil convencional es que está diseñado para despegar y aterrizar verticalmente. Esto permitiría operar sin una pista de aterrizaje, una característica especialmente relevante para zonas montañosas y localidades de difícil acceso.

El invento funciona con baterías y está pensado para desplazamientos cortos. Entre sus posibles aplicaciones futuras figuran el transporte en regiones remotas y el traslado de personas en situaciones de emergencia. Sin embargo, esos usos son objetivos del proyecto, no servicios que ya estén disponibles.

La construcción del coche volador no es la primera creación atribuida a Tamta. También desarrolló zapatos capaces de generar energía para cargar teléfonos, un bastón inteligente para personas con discapacidad visual y una máquina para dividir bambú. Su padre, Harish Ram, trabaja como mecánico y su familia respaldó el desarrollo de sus inventos.