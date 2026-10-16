Este proyecto de construcción recibió el nombre de Baggi Al-Salamiyah, en referencia a la zona donde vive. Para hacerlo realidad, contó con la ayuda de un primo y comenzó a reunir piezas en desguaces y vehículos fuera de uso. Entre los componentes aprovechados se encontraban el motor y los neumáticos de un quad averiado.
Con chatarra y en 45 días logró la construcción de su propio auto por menos de 500 dólares y ya se lo quieren comprar
Este invento de construcción sostenible demostró que la creatividad puede transformar chatarra en un auto funcional y accesible.
El trabajo requirió 45 días, dedicando aproximadamente cuatro horas diarias a la construcción. Con una máquina de soldar, una amoladora y herramientas básicas, Mohammed fabricó el chasis y adaptó manualmente las diferentes partes. Para este invento también reutilizó tuberías metálicas para la estructura, modificó un volante procedente de un automóvil e incorporó faros de motocicletas.
De la chatarra a la carretera: el asombroso auto construido por menos de 500 USD
Pero vamos desde el principio, la historia de este invento comienza en Nimrud, una localidad de la gobernación de Nínive, en Irak, Abdullah Mohammed convirtió piezas desechadas y componentes de vehículos antiguos en un pequeño automóvil que hoy utiliza para sus desplazamientos cotidianos.
Mohammed trabaja como mecánico de motocicletas y la idea de la construcción surgió después de ver proyectos similares en YouTube. Decidió construir su propio vehículo con materiales recuperados, con el objetivo de utilizarlo para hacer compras, transportar objetos y salir con su familia.
El interior también fue elaborado por él mismo, con asientos de madera, espuma y revestimiento de cuero. Para incorporar la marcha atrás, adaptó componentes de un sistema mecánico procedente de un motor iraní.
Una construcción de entre 428 y 500 dólares
El coste total de este proyecto de construcción se situó entre 600.000 y 700.000 dinares iraquíes, equivalentes aproximadamente a entre 428 y 500 dólares.
Una vez terminado, el vehículo comenzó a utilizarse para actividades cotidianas, desde las compras hasta el transporte de cargas y las salidas familiares. Varias personas de su entorno mostraron interés en adquirirlo y llegaron a ofrecer cantidades superiores al coste de construcción.
En pocas palabras
- Auto sustentable: Un mecánico de motos iraquí construyó un vehículo funcional por menos de 500 dólares.
- Materiales reciclados: Utilizó chatarra y partes de vehículos averiados, como motor y neumáticos de un quad.
- Construcción casera: El proceso tomó 45 días y empleó herramientas básicas, logrando un diseño único y funcional.