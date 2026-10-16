Con chatarra y en 45 días logró la construcción de su propio auto por menos de 500 dólares y ya se lo quieren comprar

El trabajo requirió 45 días, dedicando aproximadamente cuatro horas diarias a la construcción. Con una máquina de soldar, una amoladora y herramientas básicas, Mohammed fabricó el chasis y adaptó manualmente las diferentes partes. Para este invento también reutilizó tuberías metálicas para la estructura, modificó un volante procedente de un automóvil e incorporó faros de motocicletas.

De la chatarra a la carretera: el asombroso auto construido por menos de 500 USD

Pero vamos desde el principio, la historia de este invento comienza en Nimrud, una localidad de la gobernación de Nínive, en Irak, Abdullah Mohammed convirtió piezas desechadas y componentes de vehículos antiguos en un pequeño automóvil que hoy utiliza para sus desplazamientos cotidianos.

Mohammed trabaja como mecánico de motocicletas y la idea de la construcción surgió después de ver proyectos similares en YouTube. Decidió construir su propio vehículo con materiales recuperados, con el objetivo de utilizarlo para hacer compras, transportar objetos y salir con su familia.