Locura por ver al Papa León XIV: alojamientos de hasta $22 millones la noche y casi no quedan lugares

La confirmación del viaje papal generó una fuerte expectativa y un rápido movimiento de reservas turísticas.

Un estudio del sector inmobiliario reveló que los valores treparon de forma desmedida: una noche típica cuesta cerca de US$1.500 dólares, mientras que apenas una semana después baja a US$480 dólares.

En plataformas de alquiler por internet, un departamento común para dos personas se ofrece por casi $13 millones, mientras que por un chalet piden la cifra récord de casi $22 millones por una sola noche. Los sitios más codiciados son los que quedan a pocas cuadras del templo religioso.

La llegada del líder religioso sigue en pie tras superar una reciente intervención pulmonar.

Buenos Aires y Córdoba: quedan muy pocas habitaciones libres

En la Ciudad de Buenos Aires la situación es diferente. Si bien los precios no subieron tanto y se mantienen en valores normales para el mes de noviembre (entre US$120 y US$155 la noche), lo que falta es lugar. Las aplicaciones de reservas informan que casi el 75% de las plazas hoteleras ya están ocupadas, sobre todo en zonas céntricas y en el barrio de Recoleta.

Por su parte, en la capital de Córdoba el panorama es todavía más ajustado. Más del 80% de los hospedajes del centro ya no tienen lugar para la noche del 9 de noviembre. Quienes todavía buscan un espacio encuentran valores que van desde los $58.000 hasta departamentos que tocan los $900.000 por noche.

El santo padre convocará a miles de fieles en cada una de las cuatro paradas previstas en el país.

Claypole: casi sin opciones para dormir cerca del Cottolengo

El caso más llamativo ocurre en Claypole, donde el Papa tiene previsto visitar el Cottolengo Don Orione durante la mañana del 9 de noviembre. Al ser una zona que no suele recibir turistas, la oferta de hospedajes es prácticamente nula.

Vista del Santuario ubicado en el predio de Claypole. El itinerario en territorio argentino incluirá una visita solidaria al Cottolengo Don Orione.

En las aplicaciones más conocidas no aparecen cuartos ni departamentos disponibles, con la sola excepción de una casa de 3 dormitorios que se publicó por US$4.500 para esa fecha. De esta manera, los fieles que planeen seguir de cerca los pasos del papa León XIV tendrán que hacer cuentas y apurarse para encontrar un lugar donde dormir.