La confirmación del viaje del Papa León XIV a la Argentina desató una verdadera locura en el mercado de los alquileres y hoteles. León recorrerá la Ciudad de Buenos Aires, Luján, Claypole y Córdoba entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026.
Locura por ver al Papa León XIV: alojamientos de hasta $22 millones la noche y casi no quedan lugares
La llegada del papa León XIV a la Argentina disparó los precios en Luján y agotó las reservas de hoteles en Buenos Aires y Córdoba
Esta enorme expectativa provocó que conseguir un alojamiento sea casi imposible y que, en algunos destinos clave, los dueños de las propiedades pidan cifras astronómicas por apenas unas horas de estadía.
Luján: precios por las nubes y casas a $22 millones
El lugar donde más se nota este impacto es en la ciudad bonaerense de Luján. Para la noche del martes 10 de noviembre, horas antes de las actividades oficiales en la Basílica, la oferta está prácticamente agotada.
Un estudio del sector inmobiliario reveló que los valores treparon de forma desmedida: una noche típica cuesta cerca de US$1.500 dólares, mientras que apenas una semana después baja a US$480 dólares.
En plataformas de alquiler por internet, un departamento común para dos personas se ofrece por casi $13 millones, mientras que por un chalet piden la cifra récord de casi $22 millones por una sola noche. Los sitios más codiciados son los que quedan a pocas cuadras del templo religioso.
Buenos Aires y Córdoba: quedan muy pocas habitaciones libres
En la Ciudad de Buenos Aires la situación es diferente. Si bien los precios no subieron tanto y se mantienen en valores normales para el mes de noviembre (entre US$120 y US$155 la noche), lo que falta es lugar. Las aplicaciones de reservas informan que casi el 75% de las plazas hoteleras ya están ocupadas, sobre todo en zonas céntricas y en el barrio de Recoleta.
Por su parte, en la capital de Córdoba el panorama es todavía más ajustado. Más del 80% de los hospedajes del centro ya no tienen lugar para la noche del 9 de noviembre. Quienes todavía buscan un espacio encuentran valores que van desde los $58.000 hasta departamentos que tocan los $900.000 por noche.
Claypole: casi sin opciones para dormir cerca del Cottolengo
El caso más llamativo ocurre en Claypole, donde el Papa tiene previsto visitar el Cottolengo Don Orione durante la mañana del 9 de noviembre. Al ser una zona que no suele recibir turistas, la oferta de hospedajes es prácticamente nula.
En las aplicaciones más conocidas no aparecen cuartos ni departamentos disponibles, con la sola excepción de una casa de 3 dormitorios que se publicó por US$4.500 para esa fecha. De esta manera, los fieles que planeen seguir de cerca los pasos del papa León XIV tendrán que hacer cuentas y apurarse para encontrar un lugar donde dormir.
En pocas palabras
- Papa León XIV: la confirmación de su viaje a Argentina disparó la demanda de alojamientos.
- Precios exorbitantes: en Luján, alquileres llegan a $22 millones por noche; Buenos Aires y Córdoba presentan alta ocupación.
- Demanda creciente: hay escasez de lugares disponibles, especialmente cerca de los puntos de visita del Sumo Pontífice.