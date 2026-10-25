Luciano Pereyra cantará ante el papa León XIV en Luján: el repertorio oficial

Más de dos décadas después de aquel hito de juventud, la historia se repite en su propia tierra natal, Luján. La ceremonia frente al santuario de la Patrona de la Argentina representará un círculo perfecto entre su pasado y su presente artístico.

Durante la celebración litúrgica encabezada por León XIV, el artista presentará un repertorio especial que combinará devoción y actualidad. Entre las canciones que pueden formar parte del repertorio se destaca "Si No Es Contigo", su reciente sencillo y adelanto de su próximo álbum de estudio, donde fusiona sus tradicionales raíces folklóricas con el pop latino contemporáneo.

El regreso de Luciano Pereyra a un escenario papal promete ser una de las postales más conmovedoras de la visita del sumo pontífice al país.