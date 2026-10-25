El cantante argentino Luciano Pereyra protagonizará un hecho histórico en su carrera, ya que olverá a cantar en una misa papal, esta vez ante el papa León XIV en la Basílica de Luján. La noticia fue confirmada por el propio artista en pleno concierto, marcando un hito que une su profunda fe católica con sus raíces bonaerenses.
Luciano Pereyra cantará ante el papa León XIV en Luján: el repertorio oficial
El popular músico argentino cantará ante el papa León XIV en la Basílica de Luján, en un evento que marcará un hito en su fe y carrera
Así anunció Luciano Pereyra que le cantará al papa León XIV
La primicia se conoció durante su octavo show en el Movistar Arena. Minutos antes de interpretar la última canción de la noche, "Solo le pido a Dios", y con el recinto totalmente colmado, Luciano recibió la confirmación oficial.
Luciano Pereyra el músico argentino para cantar ante el papa Juan Pablo II
Este concierto papal no será el primero en la trayectoria del cantautor. En agosto del año 2000, con apenas 18 años, Luciano fue elegido representante de la juventud latinoamericana en el Vaticano. En aquella ocasión, cantó la célebre obra de León Gieco ante Juan Pablo II durante la XV Jornada Mundial de la Juventud en Tor Vergata, Roma, ante más de dos millones de personas.
Más de dos décadas después de aquel hito de juventud, la historia se repite en su propia tierra natal, Luján. La ceremonia frente al santuario de la Patrona de la Argentina representará un círculo perfecto entre su pasado y su presente artístico.
Durante la celebración litúrgica encabezada por León XIV, el artista presentará un repertorio especial que combinará devoción y actualidad. Entre las canciones que pueden formar parte del repertorio se destaca "Si No Es Contigo", su reciente sencillo y adelanto de su próximo álbum de estudio, donde fusiona sus tradicionales raíces folklóricas con el pop latino contemporáneo.
El regreso de Luciano Pereyra a un escenario papal promete ser una de las postales más conmovedoras de la visita del sumo pontífice al país.
En pocas palabras
- Luciano Pereyra cantará en Luján ante el Papa León XIV, marcando un hito en su carrera.
- El artista anunció la noticia durante su show en el Movistar Arena, donde interpretó "Solo le pido a Dios".
- Pereyra ya tuvo una experiencia similar en 2000 al cantar ante Juan Pablo II en Roma.