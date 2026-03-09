Premio doble para los que tenían entradas al Acto Central de la Fiesta de la Vendimia que coronó a Azul Antolínez como soberana nacional 2026: un show de Luciano Pereyra correcto, prolijo y muy aplaudido como bonus track. Y, hay que decirlo, mala suerte para quienes tenían entrada y se quedaron sin verlo por las contigencias climáticas que obligaron a reprogramar fechas y ofreecer la devolución de dinero de las entradas para la repetición de este domingo.
En vivo: Luciano Pereyra cierra el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia ante más de 20.000 personas
El artista hizo un show compacto y efectivo que coronó una Vendimia diferente en el Frank Romero Day con su actuación
Lo cierto es que Luciano Pereyra salió poco después de la medianoche al inmenso escenario del teatro griego Frank Romero Day para dar un gran concierto que mezcló temas de su último trabajo discográfico "Te sigo amando" y sus clásicas canciones más ligadas al folclore. Dato no menor: fue la primera actuación de este artista en Vendimia.
El concierto de Luciano abrió con "Ahora resulta" ante un Frank Romero Day repleto, ya que casi nadie se movió luego de la presentación de "90 cosechas de una misma cepa" y la coronación de Azul Antolínez. El segundo tema siguió el ritmo cumbiero y latino que caracteriza los últimos trabajos de Pereyra: "Una mujer como tú" para luego bajar un cambio con la balada "22 de marzo".
"El secreto" levantó a la gente en las tribunas y fue la antesala para que Luciano agradeciera estar por primera vez en el escenario del Frank Romero Day y deseara una "feliz vendimia" a todos. Luego volvió el ritmo carnavalesco y cumbiero con "Me enamoré de ti".
Luciano Pereyra saludó a la gente de los cerros (muchos de ellos seguramente no pudieron hacer valer su entrada de día domingo pero no quisieron perderse el show), tras lo cual preguntó si "estaban para mover las cachas". Ante la respuesta afirmativa llegó "Es mi culpa", muy coreada por el público.
La gente siguió cantando con "Enséñame a vivir sin ti", una de las baladas más celebradas y exitosas del artista de Luján de Buenos Aires.
El regreso del folclore al show vino con la cueca compuesta por Pereyra especialmente para Mendoza: "Soy mendocino", que ofreció con mucho cariño y "respeto". El público lo celebró a puro grito cuyano.
