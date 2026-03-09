En vivo: Luciano Pereyra cierra el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia ante más de 20.000 personas

"El secreto" levantó a la gente en las tribunas y fue la antesala para que Luciano agradeciera estar por primera vez en el escenario del Frank Romero Day y deseara una "feliz vendimia" a todos. Luego volvió el ritmo carnavalesco y cumbiero con "Me enamoré de ti".

Vendimia 2026 - Luciano Pereyra 00 Luciano Pereyra en el Frank Romero Day por primera vez. Axel Lloret

Luciano Pereyra saludó a la gente de los cerros (muchos de ellos seguramente no pudieron hacer valer su entrada de día domingo pero no quisieron perderse el show), tras lo cual preguntó si "estaban para mover las cachas". Ante la respuesta afirmativa llegó "Es mi culpa", muy coreada por el público.

La gente siguió cantando con "Enséñame a vivir sin ti", una de las baladas más celebradas y exitosas del artista de Luján de Buenos Aires.

El regreso del folclore al show vino con la cueca compuesta por Pereyra especialmente para Mendoza: "Soy mendocino", que ofreció con mucho cariño y "respeto". El público lo celebró a puro grito cuyano.

