Arena Maipú: "Fiesta Go Back" presenta a César "Banana" Pueyrredón

César Pueyrredón: un ícono que atraviesa el tiempo

César "Banana" Pueyrredón regresará a la provincia para repasar sus clásicos inolvidables en una noche diseñada para revivir la esencia de las décadas doradas. Desde sus inicios a fines de los años '60 con la mítica banda Banana, Pueyrredón fue una pieza fundamental para consolidar el rock en español con un tinte romántico que, hasta entonces, no tenía un referente tan claro y sofisticado.

Su repertorio es un manual de la memoria colectiva argentina. Himnos como “Conociéndote”, “Cuándo Amas a Alguien” o “No quiero ser más tu amigo” no solo marcaron una época, sino que continúan vigentes gracias a la capacidad del músico para combinar la sensibilidad melódica con un espíritu rockero que nunca abandonó. Su trayectoria, que incluye colaboraciones con leyendas como Armando Manzanero y discos esenciales como “Aún es tiempo de soñar”, se verá reflejada en un show que invita tanto a la contemplación como al coro multitudinario.