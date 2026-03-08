El sábado 28 de marzo, a partir de las 22 , el Arena Maipú Stadium (Emilio Civit y Maza) se convertirá en el epicentro de la nostalgia con la llegada de la tercera edición de la Fiesta Go Back, un evento que promete un viaje emocional a través de los grandes hits de la música popular. La fiesta contará con la presencia estelar de César “Banana” Pueyrredón y la música de DJ Project. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Ticketek.com.ar y en la boletería del estadio para quienes prefieran la compra presencial en efectivo.
Arena Maipú: "Fiesta Go Back" presenta a César "Banana" Pueyrredón
Luego de la presentación del autor de "Conociéndote" la pista de baile se encenderá al ritmo de las bandejas de DJ Project
César Pueyrredón: un ícono que atraviesa el tiempo
César "Banana" Pueyrredón regresará a la provincia para repasar sus clásicos inolvidables en una noche diseñada para revivir la esencia de las décadas doradas. Desde sus inicios a fines de los años '60 con la mítica banda Banana, Pueyrredón fue una pieza fundamental para consolidar el rock en español con un tinte romántico que, hasta entonces, no tenía un referente tan claro y sofisticado.
Su repertorio es un manual de la memoria colectiva argentina. Himnos como “Conociéndote”, “Cuándo Amas a Alguien” o “No quiero ser más tu amigo” no solo marcaron una época, sino que continúan vigentes gracias a la capacidad del músico para combinar la sensibilidad melódica con un espíritu rockero que nunca abandonó. Su trayectoria, que incluye colaboraciones con leyendas como Armando Manzanero y discos esenciales como “Aún es tiempo de soñar”, se verá reflejada en un show que invita tanto a la contemplación como al coro multitudinario.
Pista encendida y esencia retro
La Fiesta Go Back no se agota en el concierto en vivo. Tras la presentación de "Banana", la propuesta virará hacia una puesta en escena vibrante y actual donde el baile será el protagonista. La cabina estará a cargo de DJ Project, un referente del estilo ecléctico que garantiza un set dinámico.
La promesa es ambiciosa: un recorrido sonoro que irá desde el pop psicodélico y la música disco hasta los clásicos más potentes del rock nacional e internacional y los hits imbatibles de los años 90. Es, en esencia, una experiencia pensada para quienes disfrutan de los sonidos que no tienen fecha de vencimiento y desean bailar hasta la madrugada en un entorno de producción de primer nivel.