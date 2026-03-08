La lluvia no para pero el Acto Central de la Vendimia sigue en pie según el Gobierno

lluvia en mendoza

Los horarios del Acto Central de la Vendimia

El Acto Central de la Vendimia tendrá lugar este domingo a las 21, mientras que a las 18 se abrirán las puertas al público. Al término del acto central se elegirá a la nueva Reina Nacional de la Vendimia y, posteriormente, se realizará el concierto de Luciano Pereyra. Se espera que el show comience a las 23.50.

Las autoridades sugirieron llevar calzado adecuado, paraguas o pilotos y abrigo.

En caso de tener algún cambio de último momento en los pronósticos, el Gobierno explicó que lo comunicará inmediatamente.

El pronóstico del tiempo

Los especialistas explicaron que los radares meteorológicos muestran núcleos de lluvia débil a moderada desplazándose lentamente hacia el este, sin actividad eléctrica ni granizo en la zona metropolitana.

Según la Dirección de Contingencias Climáticas, entre las 15 y las 17 las lluvias comenzarían a cesar de forma definitiva, con una mejora generalizada y disminución de la nubosidad hacia el final de la tarde. A partir de las 18, el cielo empezaría a abrirse con nubes y claros, y la probabilidad de lluvia bajaría del 50% al 10 o 15% para la hora del Acto Central.

Vialidad provincial reparó los accesos al teatro griego

Los accesos al Teatro Griego Frank Romero Day habían quedado despejados el viernes para el Acto Central, pero la última tormenta obligó a una nueva intervención.

Los ingresos quedaron normalizados después de despejar material de arrastre y acarreo (barro y roca) que se había acumulado sobre la calle del Cerro, entrada principal, como así también en los ingresos peatonales y en los playones de estacionamiento.

accesos al teatro griego frank romero day vendimia normalizados

Con motoniveladoras, palas cargadoras, rodillos compactadores y camiones, los equipos de la Dirección Provincial de Vialidad tuvieron que volver a emparejar los caminos y la gran playa frente a la rotonda de Las Churrasqueras, donde se estacionan los colectivos que llegan con delegaciones. También el playón interno adyacente al ingreso, donde estacionan los colectivos que traen a las reinas vendimiales y sus comitivas.

Con los ingresos despejados, las tareas se están concentrando en circuitos aledaños al teatro griego y sectores peatonales donde se realizará un aporte de áridos para recuperar su accesibilidad.

Los videos de la lluvia de este domingo

