Vino, música y el sunset más top de Mendoza: así fue la gran previa de la Vendimia Solidaria 2026

Pamela David y Daniel Vila Pamela David y Daniel Vila fueron los anfitriones de la noche. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO.

Algunos de los asistentes fueron Georgina Barbarossa, Marley y Mariana Fabbiani (quienes estarán a cargo de la conducción de Vendimia Solidaria 2026); Rodolfo Barilli, Germán Paoloski y su mujer Sabrina Garciarena.

Música, charlas y los mejores vinos hicieron su aporte para que las charlas, anécdotas y proyectos circularan con naturalidad en las instalaciones de Puesto del Indio.

Sunset San Isidro Federico Girardi, Pamela David, Daniel Vila, Marley, Elizabeth "Cuqui" Martínez y Georgina Barbarossa. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO.

Sunset San Isidro Sabrina Garciarena, Germán Paoloski y Rodolfo Barili estuvieron presentes en el evento. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO.

Entre los presentes también se encontraban Barbarita Vila y su grupo de amigas, quienes disfrutaron del atardecer mendocino junto al resto de los invitados.

La jornada cobró un matiz especial al llegar la medianoche: entre brindis y una torta de grandes dimensiones, Barbarita celebró el inicio de su cumpleaños con el acompañamiento de una banda de Independiente Rivadavia, que le puso el broche de oro a la noche.

Barbarita Vila y sus amigas Claudia Elaskar, Barbarita Vila y Jeannete Dumit disfrutando la noche. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO.

El encuentro también contó con la participación de Agustín Vila, quien disfrutó de la jornada junto a su grupo de amigos.

Agustin Vila y amigos Juan Cruz Ávila, María Ávila y Agustín Vila. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO.

Más detalles del Sunset San Isidro en Puesto del Indio

La propuesta gastronómica estuvo a la altura del entorno. El servicio incluyó una selección de vinos premium, coctelería, finger food y preparaciones de alta calidad. El menú incluyó clásicos regionales como empanadas y sándwiches de asado, junto a opciones de tendencia como milanesas en pan ciabatta y pizzas de estilo italiano.

Todo el encuentro estuvo ambientado por Diego Martínez DJ, que mantuvo a los asistentes entretenidos y bailando mientras disfrutaban de las vistas panorámicas de la ciudad y los cerros circundantes.

Diego Martínez Diego Martínez fue el encargado de animar la fiesta. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO.

El clímax llegó con la presentación en vivo de Turf. Durante alrededor de una hora, la banda liderada por Joaquín Levinton cantó sus grandes éxitos, generando un clima de pasión, gritos y emoción entre los asistentes.

Con su carisma habitual, Levinton interactuó constantemente con los asistentes e incluso descendió del escenario en varias oportunidades para cantar entre la gente. El repertorio incluyó clásicos inolvidables como 'Yo no me quiero casar, ¿y usted?' y 'Loco un poco', que marcaron el ritmo de la fiesta.

Joaquín Levinton Turf tocó en vivo para el evento que reunió a alrededor de 600 personas. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO.

El evento en Puesto del Indio no solo destacó por su convocatoria, sino que posicionó al complejo como un referente de exclusividad en la provincia. En una de las semanas de mayor exposición para Mendoza, el sunset funcionó como la previa perfecta de la Vendimia Solidaria, que tendrá su jornada central este domingo.

Galería de fotos del sunset en Puesto del Indio

Pamela David y amigas Josefina Daminato, Mariana Fabbiani, Pamela David y Celina Rucci. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO.

Mariana Fabbiani y amigas Verónica Lozano, Mariana Fabbiani y Pía Shaw. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO.

Roger Zaldivar y Daniel Vila Roger Zaldivar y Daniel Vila. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO.

Turf toca en vivo Turf hizo vibrar al público de Sunset San Isidro en Puesto del Indio. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO.

Cuqui Martinez Elizabeth "Cuqui" Martínez posando con su amiga Adriana Llaver. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO.

Sergio Massa Sergio Massa fue uno de los asistentes del evento. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO.

Daniel Vila y Alfredo Berti A Daniel Vila y Alfredo Berti se los vio muy cercanos. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO.

grupo de amigos Grupo de amigos disfrutando de la noche. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO.

Sunset San Isidro Juana Kweller y Felipe Labaque disfrutando del evento. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO.

amigos Carlos Olivares, Evangelina Sgro y Juan Manuel Olivares. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO.

amigos José Solanes, Santiago Videla, Fausto Martínez y Valentín Caprioli. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO.

amigos Ezequiel Gago y Margarita Isa. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO.