Vino, música y el sunset más top de Mendoza: así fue la gran previa de la Vendimia Solidaria 2026

Puesto del Indio fue sede de Sunset San Isidro, un exclusivo evento que reunió a decenas de empresarios y famosos. Marley, Mariana Fabbiani, Daniel Vila, Pamela David y más

Por UNO
Pía Shaw, Georgina Barbarossa, Verónica Lozano, Mariana Fabbiani y Marley disfrutando del Sunset San Isidro. 

Foto: Nicolás Rios/Diario UNO.

El complejo Puesto del Indio fue el escenario de un encuentro social de alto nivel en la tarde/noche del sábado, como parte del calendario de eventos oficiales que acompañan a la Fiesta Nacional de la Vendimia. La cita funcionó como una previa de la Vendimia Solidaria 2026, la tradicional jornada benéfica organizada por Fundación Grupo América.

El evento reunió a destacadas figuras del ámbito empresarial, político y del espectáculo. Desde allí, los asistentes pudieron disfrutar de una vista privilegiada de la precordillera y la ciudad de Mendoza: un paisaje top para una tarde llena de glamour.

Sunset San Isidro
Pía Shaw, Adrián Pallares, Georgina Barbarossa, Verónica Lozano, Mariana Fabbiani, Marley y Rodrigo Lussich.

VIP, glamour y un sunset distinto

Desde el arranque, el empresario Daniel Vila y su esposa, la conductora Pamela David, encabezaron la lista de asistentes. La pareja, que suele dividir su tiempo entre Buenos Aires y Mendoza, recibió a un selecto grupo de familiares, amigos y referentes del mundo empresarial y artístico que se trasladaron exclusivamente para compartir ese momento.

Pamela David y Daniel Vila
Pamela David y Daniel Vila fueron los anfitriones de la noche.

Algunos de los asistentes fueron Georgina Barbarossa, Marley y Mariana Fabbiani (quienes estarán a cargo de la conducción de Vendimia Solidaria 2026); Rodolfo Barilli, Germán Paoloski y su mujer Sabrina Garciarena.

Música, charlas y los mejores vinos hicieron su aporte para que las charlas, anécdotas y proyectos circularan con naturalidad en las instalaciones de Puesto del Indio.

Sunset San Isidro
Federico Girardi, Pamela David, Daniel Vila, Marley, Elizabeth

Federico Girardi, Pamela David, Daniel Vila, Marley, Elizabeth "Cuqui" Martínez y Georgina Barbarossa.

Sunset San Isidro
Sabrina Garciarena, Germán Paoloski y Rodolfo Barili estuvieron presentes en el evento.

Entre los presentes también se encontraban Barbarita Vila y su grupo de amigas, quienes disfrutaron del atardecer mendocino junto al resto de los invitados.

La jornada cobró un matiz especial al llegar la medianoche: entre brindis y una torta de grandes dimensiones, Barbarita celebró el inicio de su cumpleaños con el acompañamiento de una banda de Independiente Rivadavia, que le puso el broche de oro a la noche.

Barbarita Vila y sus amigas
Claudia Elaskar, Barbarita Vila y Jeannete Dumit disfrutando la noche.

El encuentro también contó con la participación de Agustín Vila, quien disfrutó de la jornada junto a su grupo de amigos.

Agustin Vila y amigos
Juan Cruz Ávila, María Ávila y Agustín Vila.

Más detalles del Sunset San Isidro en Puesto del Indio

La propuesta gastronómica estuvo a la altura del entorno. El servicio incluyó una selección de vinos premium, coctelería, finger food y preparaciones de alta calidad. El menú incluyó clásicos regionales como empanadas y sándwiches de asado, junto a opciones de tendencia como milanesas en pan ciabatta y pizzas de estilo italiano.

Todo el encuentro estuvo ambientado por Diego Martínez DJ, que mantuvo a los asistentes entretenidos y bailando mientras disfrutaban de las vistas panorámicas de la ciudad y los cerros circundantes.

Diego Martínez
Diego Martínez fue el encargado de animar la fiesta.

El clímax llegó con la presentación en vivo de Turf. Durante alrededor de una hora, la banda liderada por Joaquín Levinton cantó sus grandes éxitos, generando un clima de pasión, gritos y emoción entre los asistentes.

Con su carisma habitual, Levinton interactuó constantemente con los asistentes e incluso descendió del escenario en varias oportunidades para cantar entre la gente. El repertorio incluyó clásicos inolvidables como 'Yo no me quiero casar, ¿y usted?' y 'Loco un poco', que marcaron el ritmo de la fiesta.

Joaquín Levinton
Turf tocó en vivo para el evento que reunió a alrededor de 600 personas.

El evento en Puesto del Indio no solo destacó por su convocatoria, sino que posicionó al complejo como un referente de exclusividad en la provincia. En una de las semanas de mayor exposición para Mendoza, el sunset funcionó como la previa perfecta de la Vendimia Solidaria, que tendrá su jornada central este domingo.

Galería de fotos del sunset en Puesto del Indio

Pamela David y amigas
Josefina Daminato, Mariana Fabbiani, Pamela David y Celina Rucci.

Mariana Fabbiani y amigas
Verónica Lozano, Mariana Fabbiani y Pía Shaw.

Roger Zaldivar y Daniel Vila
Roger Zaldivar y Daniel Vila.

Turf toca en vivo
Turf hizo vibrar al público de Sunset San Isidro en Puesto del Indio.

Cuqui Martinez
Elizabeth

Elizabeth "Cuqui" Martínez posando con su amiga Adriana Llaver.

Sergio Massa
Sergio Massa fue uno de los asistentes del evento.

Daniel Vila y Alfredo Berti
A Daniel Vila y Alfredo Berti se los vio muy cercanos.

grupo de amigos
Grupo de amigos disfrutando de la noche.

Sunset San Isidro
Juana Kweller y Felipe Labaque disfrutando del evento.

amigos
Carlos Olivares, Evangelina Sgro y Juan Manuel Olivares.

amigos
José Solanes, Santiago Videla, Fausto Martínez y Valentín Caprioli.

amigos
Ezequiel Gago y Margarita Isa.

amigos
Juan Cuevas, Sofía Fantin, Santiago Dalvit y Paulina Zammitto.

