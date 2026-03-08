El complejo Puesto del Indio fue el escenario de un encuentro social de alto nivel en la tarde/noche del sábado, como parte del calendario de eventos oficiales que acompañan a la Fiesta Nacional de la Vendimia. La cita funcionó como una previa de la Vendimia Solidaria 2026, la tradicional jornada benéfica organizada por Fundación Grupo América.
Vino, música y el sunset más top de Mendoza: así fue la gran previa de la Vendimia Solidaria 2026
Puesto del Indio fue sede de Sunset San Isidro, un exclusivo evento que reunió a decenas de empresarios y famosos. Marley, Mariana Fabbiani, Daniel Vila, Pamela David y más
El evento reunió a destacadas figuras del ámbito empresarial, político y del espectáculo. Desde allí, los asistentes pudieron disfrutar de una vista privilegiada de la precordillera y la ciudad de Mendoza: un paisaje top para una tarde llena de glamour.
VIP, glamour y un sunset distinto
Desde el arranque, el empresario Daniel Vila y su esposa, la conductora Pamela David, encabezaron la lista de asistentes. La pareja, que suele dividir su tiempo entre Buenos Aires y Mendoza, recibió a un selecto grupo de familiares, amigos y referentes del mundo empresarial y artístico que se trasladaron exclusivamente para compartir ese momento.
Algunos de los asistentes fueron Georgina Barbarossa, Marley y Mariana Fabbiani (quienes estarán a cargo de la conducción de Vendimia Solidaria 2026); Rodolfo Barilli, Germán Paoloski y su mujer Sabrina Garciarena.
Música, charlas y los mejores vinos hicieron su aporte para que las charlas, anécdotas y proyectos circularan con naturalidad en las instalaciones de Puesto del Indio.
Entre los presentes también se encontraban Barbarita Vila y su grupo de amigas, quienes disfrutaron del atardecer mendocino junto al resto de los invitados.
La jornada cobró un matiz especial al llegar la medianoche: entre brindis y una torta de grandes dimensiones, Barbarita celebró el inicio de su cumpleaños con el acompañamiento de una banda de Independiente Rivadavia, que le puso el broche de oro a la noche.
El encuentro también contó con la participación de Agustín Vila, quien disfrutó de la jornada junto a su grupo de amigos.
Más detalles del Sunset San Isidro en Puesto del Indio
La propuesta gastronómica estuvo a la altura del entorno. El servicio incluyó una selección de vinos premium, coctelería, finger food y preparaciones de alta calidad. El menú incluyó clásicos regionales como empanadas y sándwiches de asado, junto a opciones de tendencia como milanesas en pan ciabatta y pizzas de estilo italiano.
Todo el encuentro estuvo ambientado por Diego Martínez DJ, que mantuvo a los asistentes entretenidos y bailando mientras disfrutaban de las vistas panorámicas de la ciudad y los cerros circundantes.
El clímax llegó con la presentación en vivo de Turf. Durante alrededor de una hora, la banda liderada por Joaquín Levinton cantó sus grandes éxitos, generando un clima de pasión, gritos y emoción entre los asistentes.
Con su carisma habitual, Levinton interactuó constantemente con los asistentes e incluso descendió del escenario en varias oportunidades para cantar entre la gente. El repertorio incluyó clásicos inolvidables como 'Yo no me quiero casar, ¿y usted?' y 'Loco un poco', que marcaron el ritmo de la fiesta.
El evento en Puesto del Indio no solo destacó por su convocatoria, sino que posicionó al complejo como un referente de exclusividad en la provincia. En una de las semanas de mayor exposición para Mendoza, el sunset funcionó como la previa perfecta de la Vendimia Solidaria, que tendrá su jornada central este domingo.