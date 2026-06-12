¡Qué pasó! Oriana Sabatini confirmó que está alejada de las mujeres de la Selección

oriana sabatini mujere de la seleccion Oriana Sabatini habló de su relación con las mujeres de la Selección.

"Yo igual no me junto nunca con nadie, con suerte me junto con mis amigas, pero la verdad es que en todas las oportunidades que las chicas me invitaron a hacer algo o lo que sea, siempre les agradezco mucho que me tengan en cuenta, pero yo soy de quedarme en el cuarto completamente sola haciendo nada, me encanta”, admitió sin vueltas la mujer de Paulo Dybala.

Yanina Latorre destapó la interna secreta entre las mujeres de la Selección

Yanina Latorre reveló la verdad del vínculo entre las mujeres de la Selección, en medio de las repercusiones por el documental "Muchachas".

En el especial en el que participaron Agustina Gandolfo, Valentina Cervantes, Agustina Gandolfo, Emilia Ferrero, Muriel López Benítez, Sabrina Di Marzo y Agustina Bacerano se puede ver la intimidad de la vida de las familias de los jugadores, mostrando sus casas, actividades y rutinas.

"Me dijeron que el rodaje fue fácil, entre ellas no había competencia y el chat no se mueve desde el último mundial", arrancó Yanina en su programa de radio.

"Voy a decir la verdad, me dijeron que no son amigas, tienen buen vinculo. Antonela Roccuzzo es amiga de Camila Galante y de la mujer de Di María pero a algunas nunca los vio. Ella no va con ellas a la cancha por cabala, las demas si están todas juntas pero Antonela va al palco", agregó sobre la decisión de la esposa de Messi.